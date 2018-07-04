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創業家6月營收4.16億 今年次高

2018-07-04 16:34中央社 台北4日電

電商業者創業家兄弟今天公布6月營收新台幣4.16億元，年增8.5%，創今年單月營收次高，6月持續透過長短期的策略結盟拓展新的消費場域，帶動整體營運效能續旺。

創業家兄弟旗下擁有3大垂直電商平台生活市集、好吃市集、3C市集，以及100%持股子公司創宇行動的B2B2C（企業對企業對消費者）平台松果購物。

創業家兄弟表示，6月份受惠於涼夏商品買氣續漲，節能冷氣空調銷量年成長超過3成，冰品買氣也持續走高，已超越去年度冰品銷售高峰業績；同時，年中慶活動加上6月18日促銷加碼，帶動當日業績較平日成長超過5成，為6月份挹注正向動能。

創業家兄弟共同創辦人吳佩雯說，今年6月份除了結盟無樁共享自行車oBike搶攻互利共享商機，另結盟PayEasy企業福利網強化企業團購，並進駐華人時尚美妝平台FashionGuide深耕女性市場，為創業家兄弟整體營運再添新契機。

吳佩雯指出，2018年上半年創業家兄弟一步步埋下新的成長引擎，帶動今年1到6月累計營收年增42.33%，目標持續穩坐電商成長王，並力拼獲利新高峰。

迎接7月份，創業家兄弟旗下平台將展開父親節檔期促銷，並針對暑期夏季輕食需求搶客。展望第3季，創業家兄弟旗下平台生活市集、好吃市集及3C市集將針對大組數商品推出新的策略，目標鎖定企業型用戶及批發客群。

創業家兄弟電商營收

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