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中華電出招 推動3G用戶升級

2018-07-04 02:00經濟日報 記者彭慧明／台北報導

3G執照今年底到期，有鑑於去年2G退場經驗，中華電信提早推動3G用戶升級，以199元起的資費方案，希望讓3G用戶無痛轉換。目前台灣還有約243.9萬的3G SIM卡，國家通訊傳播委員會（NCC）積極要求業者要準時關閉3G網路，提前讓用戶順利轉換。

中華電信行動通信分公司副總經理胡學海表示，3G網路關閉，但3G通信技術仍持續運作，支援4G通話。大多數3G用戶目前是無合約狀態，只要打電話到客服，直接升級到行動寬頻通信（4G）合約，原來的3G SIM卡就可以繼續使用。中華電信也將原本3G的183元、383元、583元資費改為4G的199元、399元、599元等資費，搭配輕量 4G上網讓用戶使用更方便。

根據NCC統計，台灣四家電信業者的3G用戶，包括中華電信的61.3萬戶、台灣大94.3萬戶、遠傳85.8萬戶，台灣之星1.5萬戶。

胡學海表示，在499方案過後，確實有不少用戶改買空機，出現資費與手機脫鉤的狀況。現在中華電信將補貼主力放在高價旗艦手機，但3G用戶中有不少人喜歡功能型手機和簡單的智慧手機，中華電信將挑選CP值較高的機種與資費搭配，盡量拉高每戶平均金額。

中華電信4G智慧手機

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