陸內需緊縮 太陽能模組有跌價壓力

2018-07-03 19:23 中央社 新竹3日電



全球太陽能模組恐將面臨跌價壓力，市調機構集邦科技預期，中國大陸內需市場緊縮，過剩的低價太陽能模組勢將向海外市場拋售，並影響全球太陽能模組價格走跌。

中國大陸推出新太陽能政策，調降太陽能電站標竿上網電價，並凍結一般大型電站安裝，造成中國大陸內需市場緊縮。

集邦科技認為，中國大陸太陽能模組產能占全球比重超過7成，在歐洲與美國等地都具有價格競爭力，過剩的太陽能模組勢將向海外尋求出海口，不排除向海外拋售。

集邦科技預期，全球太陽能模組價格可能因中國大陸模組拋售而走跌，影響效應並將延續到明年第2季。