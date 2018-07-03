東森購物APP業績亮眼 年增1.75倍

2018-07-03 19:14 中央社 台北3日電



東森購物執行策略長王令麟。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

東森購物執行策略長王令麟表示，在行動為王的時代，零售商必須將服務放到手機上，提供好的消費體驗，東森購物一年來投入大量研發人力，優化APP，今年APP業績年增達175%。

他表示，東森購物發展各種通路觸及消費者、提供更方便的消費體驗，積極由電視購物核心能力延伸，搭載短影音的高速成長市場，發展創新多元通路，東森購物是國內第一家引進MOD通路的購物頻道，也是第一家進OTT的購物業者。東森購物今年4月也正式上架遠傳friDay影音，成為首家進駐OTT平台的虛擬購物業者。

王令麟指出，OTT平台是未來的趨勢，消費者在OTT上的使用行為不斷增加，未來隨5G來臨，影音將爆發，在OTT上提供購物服務是必要的策略，但如何在OTT上提供好的購物體驗，國外也缺乏可參考的經驗，公司還在進行實驗與嘗試，今年的目標是先將影音與商品做整理，累積短影音的製作量，另一方面，就是透過實驗，建立成功的銷售案例。

東森購物網獲工商時報「2018臺灣服務業大評鑑」大型購物網站金牌獎，董事長廖尚文今天出席頒獎典禮，接受金管會主委顧立雄頒獎。

東森購物董事長廖尚文表示，東森購物為台灣首家電視購物公司，服務消費者已達19年，擁有4個電視頻道、5個中華電信MOD頻道、2個購物網站、每月出刊的型錄、行動購物與APP、更與OTT平台遠傳friDay影音(擁有160萬收視戶)攜手合作豐富影音娛樂產業鏈，以多元通路與消費者做最廣的接觸。

東森購物去年獲利4.46億元，稅後獲利3.89億元。