達方6月營收17.72億元 月增0.66%

2018-07-03 16:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



達方電子 (8163) 公布6月合併營收17.72億元，月增0.66%，再寫下2016年9月以來新高，較去年同期增加5.96%。

今年第2季合併營收季增29.03%。累計今年上半年合併營收91.63億元，較去年同期增加10.07%。