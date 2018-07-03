親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宏達電大裁員
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
桃大誠廣豐特區

失蹤台大女有消息了！不願透露位置馬上掛電話

達方6月營收17.72億元 月增0.66%

2018-07-03 16:29經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

達方電子 (8163) 公布6月合併營收17.72億元，月增0.66%，再寫下2016年9月以來新高，較去年同期增加5.96%。

今年第2季合併營收季增29.03%。累計今年上半年合併營收91.63億元，較去年同期增加10.07%。

營收達方

相關新聞

MOSFET缺貨潮 台廠接單排到年底

2018-07-03 14:33

電池正極材料化學原料雙雄大漲

2018-07-03 13:56

被動元件機台熱 雷科下半年業績看逐季增

2018-07-03 13:17

中科向歐洲招手 率團訪德簽備忘錄

2018-07-03 13:02

貿協深入印度矽谷 10月商機展助台商布局

2018-07-03 11:22

和勤深耕電動車 新產品小量出貨貢獻營收

2018-07-03 11:20

提升AI競爭力 竹科邀哈佛教授與企業對談

2018-07-03 11:01

打擊洩密…台積、南亞科 布網防護

2018-07-03 02:04

國巨 今年拚賺十股本

2018-07-03 02:04

發漲價通知？ 華新科否認

2018-07-03 02:04

陸廠利誘 我晶片技術竊案倍增

2018-07-03 02:04

被動元件缺貨 組裝廠調高代工費

2018-07-03 02:04

國巨 5月賺近一個股本

2018-07-03 02:04

半導體戰爭！陸挖角竊技術倍增 台積電等大廠防洩密條款趨嚴

2018-07-02 23:08

44年前的那場豆漿店早餐 讓台灣稱霸全球晶圓代工業

2018-07-02 21:16

世足賽持續升溫 網路攻擊跟著加劇

2018-07-02 20:46

HTC今宣布資遣1500員工 桃市府：明天了解解雇計畫

2018-07-02 20:08

HTC啟動優化組織 將縮減製造部門員工1500人

2018-07-02 17:52

工研院研發自駕中巴、商用車 今首亮相

2018-07-02 14:25

幣安交易所創辦人：做區塊鏈晚了些 但台灣極具優勢

2018-07-02 14:25

聯電收購日本12吋晶圓廠 2外資負面看待

2018-07-02 13:43

趙長鵬：台灣區塊鏈發展晚了 但有極佳硬體優勢

2018-07-02 12:34

首部國產自駕中巴、自駕商用車 工研院今天發表

2018-07-02 11:38

異質整合新記憶體 下波發展關鍵技術

2018-07-01 01:16

台灣半導體業雛形 40年前早餐會敲定

2018-07-01 01:16

川普讚鴻海威州廠 稱世界第八大奇蹟

2018-07-01 01:16

IC發明60周年 八領域寫新頁

2018-07-01 01:16

聯電擴大成熟製程 發揮優勢

2018-07-01 01:16

聯電買富士通…凸顯日企困境

2018-07-01 01:16
看更多

熱門文章

宏達電進行人力調配 宣布大規模裁減員工1,500人

2018-07-02 17:11

44年前的那場豆漿店早餐 讓台灣稱霸全球晶圓代工業

2018-07-02 21:16

經濟解析／裁員1500人後 宏達電下一步怎麼走？

2018-07-02 20:46

宏達電大縮編 全球員工總數約6,450人擬精簡2成人力

2018-07-02 17:21

30年老屋行情剉咧等？ 這項調查讓屋主心驚

2018-07-03 09:42

陸廠利誘 我晶片技術竊案倍增

2018-07-03 02:04

傻傻看到「高利外幣」就下手？四招聰明塞滿荷包

2018-07-03 10:00

世足爆冷連連 球迷投注熱情不減運彩累計銷售31.5億元

2018-07-02 17:39

美國商會：無法退款的旅館房價對旅客才有利

2018-07-03 06:10

HTC今宣布資遣1500員工 桃市府：明天了解解雇計畫

2018-07-02 20:08

中美貿易戰一觸即發 製造業半數挫咧等

2018-07-03 12:01

宏達電3年虧5股本 為轉型斷尾求生

2018-07-02 21:09

陸嚴打排汙 台廠一級備戰

2018-07-03 02:04

財政部關務署副署長謝鈴媛 升任署長

2018-07-02 19:06

茂德張高祥砸130億 買下頂新集團三重新燕1.7萬坪地

2018-07-02 22:38

國巨 5月賺近一個股本

2018-07-03 02:04

名家觀點／新台幣趨貶的四大原因

2018-07-03 01:46

被動元件缺貨 組裝廠調高代工費

2018-07-03 02:04

茂德傳砸130億 買味全三重地

2018-07-03 02:04

勞動基金5月賺466.7億台幣 終結連3個月虧損

2018-07-03 16:13

宏達電製造部門 9月底前裁1500人

2018-07-02 22:59

宏達電解雇1500人 電子產業工會籲：強制協商

2018-07-03 12:09

假營業租賃真漏稅 補帶罰

2018-07-03 00:54

半導體戰爭！陸挖角竊技術倍增 台積電等大廠防洩密條款趨嚴

2018-07-02 23:08

宏達電戰略轉彎 全力突圍

2018-07-03 02:04

新台幣升轉貶2.3分 台股紅翻黑外資匯出

2018-07-02 19:38

綜所稅首批退稅 7月31日入帳

2018-07-03 00:53

特斯拉擴產 和大、貿聯大補

2018-07-03 02:04

三成六有房族有不只一房產 為投資購第二屋

2018-07-03 11:40

發漲價通知？ 華新科否認

2018-07-03 02:04

純網銀中金融業持股降到30％？金融業：母湯啊

2018-07-03 07:06

打擊洩密…台積、南亞科 布網防護

2018-07-03 02:04

車電高毛利 科技廠搶進

2018-07-03 02:04

HTC啟動優化組織 將縮減製造部門員工1500人

2018-07-02 17:52

車市倒退嚕 掛牌量減5.5%

2018-07-03 02:04

梅健華出席AIT組長受獎典禮 幽默笑翻全場

2018-07-02 20:10

國巨 今年拚賺十股本

2018-07-03 02:04

大潭電廠變更輸電線路 環評初審過關

2018-07-02 18:29

宏達電大裁員 精簡1,500人

2018-07-03 02:04

純網銀金融業持股門檻 喊降

2018-07-03 00:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top