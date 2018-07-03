中科向歐洲招手 率團訪德簽備忘錄

2018-07-03 13:02 中央社 台北3日電



中科管理局與逢甲、中興大學組成代表團，前往德國辦理年度招商並簽署了解備忘錄，未來將建立台德廠商合作平台，並盼吸引更多歐洲廠商來中科設廠。

中部科學工業園區管理局為了推動台德廠商交流，聯結台灣和德國兩地高科技產業的創新生態系統，由局長陳銘煌率領逢甲大學及中興大學等9人組成的代表團，6月30日至7月8日前往德國辦理107年度招商及簽署四方瞭解備忘錄案。

這次由中科管理局、逢甲大學、佛勞恩霍夫積體電路研究所與愛爾朗根－紐倫堡大學簽署瞭解備忘錄，分別由中科管理局局長陳銘煌、逢甲大學校長李秉乾、佛勞恩霍夫積體電路研究所所長艾柏特．霍柏格（Dr.Albert Heuberger）及紐倫堡大學校長尤阿金（Dr.Joachim Hornegger）等代表簽署瞭解備忘錄。

中科管理局今天新聞稿指出，瞭解備忘錄簽署代表台德四方友好關係，未來也會以此為基礎，建立連結台德廠商合作交流平台，創造雙贏局面，另外，代表團也拜訪德國育成中心Zollhof、創新實驗場域JOSEPHS及慕尼黑機場商業園區(MABP)高科技及新創公司，並藉此宣傳台灣科學園區投資環境及科技能量。

中科管理局指出，中科推動的智慧機器人自造基地計畫，去年9月已經前往德國拜訪高科技潛在投資廠商，目前已有新創公司S.I.T.Industries今年二次到中科管理局與廠商進行交流及洽談合作案，且計劃7月底再次來台籌備於園區設立公司相關事宜。這次四方簽署瞭解備忘錄案，預計將為台德雙方帶來更多廠商合作交流機會，並吸引更多德商前來園區設廠。