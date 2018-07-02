宏達電3年虧5股本 為轉型斷尾求生

2018-07-02 21:09 中央社 台北2日電



宏達電董事長王雪紅。圖／宏達電提供 分享 facebook

智慧機市場競爭激烈、VR尚未起飛，宏達電近3年已虧掉5個股本，繼2015年全球裁員15%、去年賣Pixel手機代工部門給Google後，今天再拋震撼彈，將裁台灣製造部門員工1500人，為轉型斷尾求生。

今年宏達電股東會上，第一位發言的小股東問董事長王雪紅，「宏達電要全面衝刺VR、AR、AI、5G和區塊鏈，真的還有實力嗎？」言下之意，對宏達電財務虧損卻大力投資充滿擔憂。

王雪紅回應，2018年有信心賺錢，「今、明年願景布局將完成」；宏達電財務長沈道邦則說，「轉型這一條路第一步是最難走的」；宏達電曾因智慧機崛起站上浪頭，但在市場競爭下，被迫數度大瘦身轉型，希望能夠重振雄風。

宏達電成立於1997年，初期以代工事業闖出一片天，2006年成立自有品牌hTC，搭著智慧手機起飛的浪潮，在全球攻城掠地，曾登上美國市占第一、台股股王寶座，2011年股價衝上1300元，與目前不到60元的股價相比，市值憑空蒸發兆元。

隨著手機市場競爭漸趨激烈，HTC風光不再，2013年驚見上市以來首度虧損，王雪紅決定切入VR(虛擬實境)事業，盼成為支撐營運的第二隻腳，但VR發展不如預期；2015年宏達電無預警下修財報，當年每股虧損18.79元，2016年每股虧損12.81元、2017年每股大賠20.58元，近3年累計虧損已超過5個股本。

近2、3年來宏達電展開一連串組織精實計畫，包括在2015年8月全球裁員15%，估計約2300人，同年再解雇400名桃園龜山廠的員工，新店廠也裁員200人。

2015年12月處分桃園廠辦TY5大樓、2017年3月處分上海廠，同一年9月宏達電與Google簽署協議，Google延攬原參與打造Google Pixel手機的2000名HTC工程師，HTC也將其智慧財產權非專屬授權予Google使用。

靠著出售Pixel團隊與專利銀彈挹注，宏達電今年首季業外進帳新台幣316億元，稅後淨利211億元，每股稅後盈餘大賺25.7元，終結11季虧損，全年可望不再出現赤字，但本業恐怕繼續賠。

2018年初，宏達電開始海外優化組織計畫後，智慧型手機和虛擬實境業務在各市場由單一主管進行統籌管理，今天再宣布台灣製造部門裁員1500人。

截至2018年6月，HTC全球員工總數約6450人，此次1500人裁員占比約為23%；桃園市政府勞動局指出，HTC桃園廠員工數約為4077人，此次裁員比例估計超過3分之一。

事實上，宏達電近幾年捨棄機海戰術，營收規模已較全盛時期大幅下滑，2017年宏達電全年營收621.2億元，較2016年781.6億元再衰退，和巔峰時年營收逾2000億元的水準相去甚遠。

面對充滿迷霧的未來，宏達電能否靠著VR事業，與新投資的AR、AI、5G和區塊鏈重返榮耀？只能留待時間來解答。