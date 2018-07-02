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HTC啟動優化組織 將縮減製造部門員工1500人

2018-07-02 17:52聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

HTC宏達電）繼2018年初開始海外優化組織計畫後，智慧型手機和虛擬實境業務在各市場由單一主管進行統籌管理，今天再度宣布將於台灣地區進行製造部門的組織優化與策略性人力資源配置調整，預計縮減製造部門員工人數共1500人，讓未來能更有效運用資源與專業人力。

宏達電表示，該計畫預計於9月底前執行完畢，會善盡企業社會責任，表示最大的善意，全力協助被影響的員工。

宏達電已於今日向桃園市政府勞動局提出大量解僱勞工計畫書，將依據勞動相關法令規定及程序辦理，並全力協助安排被資遣員工轉業，保障本國勞工權益，另宏達電並於今日與工會等勞方代表完成協商程序達成共識，而就製造部門外籍員工調整，宏達電也將同步審視。

 宏達電表示：「我們的市場與生產需求呈現季節性與市場的變化，HTC一直不斷的檢視人力資源配置，以確保產能與市場需求相符，這對HTC是非常重要的環節，能讓我們確保營運效率及競爭優勢，並提供消費者優質創新的產品。在經過多種措施及認真、謹慎研究過後，我們相信此行動是實現HTC長遠企業目標、推動持續創新及確保核心創造能力的必要的步驟之一。同時，我們也積極導入創新工廠新思維，邁向智慧型自動化生產之製程；透過精實整體營運規劃，再次強化公司未來競爭力。」

 截至2018年6月，HTC全球員工總數約6,450人。

宏達電HTC

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