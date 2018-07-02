矽晶圓廠 擬組聯盟自救

2018-07-02 01:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ／台北報導



台系太陽能矽晶圓廠綠能、國碩、中美晶、達能等，面臨中國政策獎勵高效太陽能模組廠大舉採用單晶電池，壓縮台廠發展空間，擬籌組太陽能晶片聯盟，結合裸線和鍍鑽廠，導入50微米鑽石線切割，藉由說服政策獎勵及降低成本，雙管齊下，力抗單晶太陽能矽晶圓侵蝕市占。

經濟日報提供 分享 facebook 大陸太陽能531新政策，讓太陽能矽晶圓成為重災區，不管單晶或多晶矽晶圓價格崩跌，但單晶產品因轉換效率高，在大陸領跑者和扶貧計畫，以及台灣政策獎勵高效太陽能發電等諸多因素加持下，單晶太陽能矽晶圓和電池、模組需求還在，相較之下，多晶矽產品不僅價格慘跌，市場更被單晶產品快速取代。

台系矽晶圓受這波兩岸太陽能新政衝擊甚大。尤其台灣針對太陽能系統補助逾八成為採購單晶產品，單晶矽晶圓幾乎都向大陸採購，台廠約八成產出為多晶矽晶圓，因而備受衝擊，不僅茂迪決定暫停長晶業務，中美晶、綠能和國碩等以多晶為主的矽晶圓廠 ，更被迫大幅減產。

台系太陽能矽晶圓廠綠能、國碩、中美晶、達能等認為，大陸單晶矽晶廠過去都靠補貼賺錢，這次大幅取消補貼，現金部位減少，反而有利縮短台廠多晶矽晶圓和大陸廠單晶矽晶圓生產成本差距， 決定籌組太陽能晶片聯盟，朝向政府爭取適當獎勵和降低成本兩方向突圍。

主導晶片聯盟的綠能總經理林士源表示，未來可藉由擴大晶圓尺寸、放大太陽能電池模組，縮短與高效太陽能模組差距，多晶矽晶圓還是具有優勢，建議政府對通過標檢局檢驗取得高效模組認證（VPC）產品，系統併網補助發電給6％補助外，採用台廠高效多晶產品，再多加3%的補助，可為台系多晶太陽能打開一條生機，也避免台灣太陽能獎勵政策反間接助長大陸單晶太陽能矽晶勢力。

除此之外，多晶太陽能矽晶圓廠也計劃將目前切割晶圓，由目前的65微米，直接切入更細的50微米鑽石線，並結合裸線廠和鍍鑽廠一起合作，希望降低晶圓切割折損率，再降低多晶矽晶圓成本15%，可反制單晶矽晶圓。