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鴻海美國長期職缺 上看1.3萬個

2018-07-02 01:33經濟日報 記者尹慧中／台北報導

鴻海集團開始美國飛鷹計畫，建置威斯康辛州廠區僅是基本規模，除了積極發展工業互聯網的全球平台，還要吸引更多美國新創企業採用鴻海集團的平台。鴻海集團更積極將美國建立為集團人才庫布局的一部分。將分三階段打造人才庫，號召優秀人才加入團隊。

據了解，鴻海集團目前在美國當地員工規模約百人，但等到威斯康辛州的第一期廠區開始運作，將需要再招募3,000名員工，長期職缺上看1.3萬個。

按照美國官方計畫，鴻海集團在威斯康辛州創造的1.3萬個職缺中，一部分約上千人將與洛克威爾、萬寶華等人力業者的提高美國退伍軍人技能計畫銜接，讓美國退伍軍人在振興美國製造業中發揮關鍵效用。

第二部分，鴻海集團在當地與大學機構將共同培訓菁英，美國威斯康辛州南部的大學特地設立相關學位課程，使鴻海集團美國威州廠在生產的前五年間，可雇用約240名擁有先進製造業學位的員工，以及約50名具有供應鏈管理技能的職員。第三部分則是在當地爭取更多服務新創企業的機會。

鴻海在威州廠區投資總額未變，但因應製造方面綜合評估，會調整產線設置。原本計畫做電視用大面板，但可能改為供應手機、汽車等中小型面板。鴻海董事長郭台銘個人特助胡國輝也證實，在威州園區第一個LCD工廠將是六代產線，主要為考量客戶康寧玻璃方面的需求。

鴻海退伍軍人威州

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