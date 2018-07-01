聯電買富士通…凸顯日企困境

2018-07-01 01:16 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



聯電將斥資不超過573.6億日圓（折合新台幣約160億元），吃下與日本富士通半導體合資12吋晶圓廠三重富士通半導體 （MIFS） 全部股權，這是繼鴻海集團買下夏普後，又一家日本高科技企業出售，凸顯出日本高科技產業陷入發展瓶頸。

日本科技產業一度引領全球，但1990年代起由盛轉衰，不僅面臨國際企業的強大競爭，本土技術和人才也大批流失；日經新聞訪調顯示，守舊僵化、目光短淺的企業高層難辭其咎；另外，日企報酬不如國外同業，也是人才出走的重要原因。

日經訪問曾在東芝、日立、NEC、富士通和Sony等日本傳統知名科技企業效力的員工，這些半導體、液晶顯示器等領域的工程師已投效南韓、台灣或其他外資企業。一名受訪者坦言：「這種變化約在1990年代晚期出現，高階主管沒有遠大夢想，他們只想避開風險，希望接受挑戰的人反而受到貶抑。許多工程師赴海外就業，是為了能在可以一展長才的的環境工作。」

此外，報酬也是導致人才求去的關鍵。日本的終身雇用制文化採取年資薪水制，即使在半導體產業，待遇和其他公司也相去不遠。即使研發重大技術並獲得專利，所獲得的獎勵也相當微薄，常使這些優秀人才氣餒；如果和美、韓等待遇優渥許多的同業相比，更使日本工程師受挫。

日企對半導體等產業的短視，也是衰敗原因。跨入這些領域初期便需要大量投資，且難以保證一定有獲利。許多日本科技公司並不重視這些「新興」產業，這些部門的人員少有升遷至高階主管機會。

半導體或面板產業，與發電廠、基礎設施等長期規劃的事業不同，只能推測未來兩到三年的形勢擬定策略，也因此需要不同的管理技巧。然而，許多資深主管並不了解半導體產業，導致研發及投資決策緩慢甚至錯誤。

曾在東芝記憶體技術部門擔任資深工程師的日本中部大學教授宮本順一指出，在三星電子和其他國際競爭對手加快腳步發展之際，這些狀況導致日企如同癱瘓。

日本半導體產業的另一個劣勢，則是在新廠的補貼或稅務優惠方面，政府不夠慷慨，電費和土地價格飆漲，也抬高電子業的成本。日經指出，如果日本不思改變，包括汽車、機械、材料等全球優勢產業將會陷入麻煩，近年東芝和富士通相繼變賣半導體事業，就是最好的警惕。