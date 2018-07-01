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台灣半導體業雛形 40年前早餐會敲定

2018-07-01 01:16經濟日報 工業技術與資訊

工研院產業趨勢與經濟研究中心（IEK）統計，2017年台灣半導體產業鏈產值達新台幣2.46兆元，全球排名第三，在專業晶圓代工製造領域更長期獨占鰲頭。

而有此輝煌的成績，要從44年前一場豆漿店的早餐會報開始說起。1974年時，台灣以勞力密集的輕工業、加工出口業為主，面臨產業發展成熟，且第三世界國家崛起，擁有大量低廉勞力，台灣亟需尋找下一世代產業接棒的轉捩點。

當年2月，在台北市南陽街小欣欣豆漿店中，聚集當時台灣重量級政治財經界人物，包括行政院長費驊、經濟部長孫運璿、電信總局局長方賢齊、交通部長高玉樹、工研院院長王兆振、電信研究所所長康寶煌，以及力主台灣發展積體電路產業的美國無限電線電公司（RCA）研究室主任潘文淵。他們一邊吃早餐一邊進行早餐會報，針對台灣產業轉型方向，決定以積體電路技術做為產業發展藍圖，勾勒出台灣未來轉型高科技產業的願景，並決定自美國尋求合作夥伴，引進積體電路研發、製造、封測等技術，以爭取時效。

隨後潘文淵在美國召集海外學人組成電子技術顧問委員會（TAC），並遴選RCA公司做為技術轉移的合作夥伴，選定引進積體電路中的互補式金屬氧化物半導體（CMOS）技術，同時在工研院成立電子工業研究發展中心（後擴大為電子研究所），做為「積體電路計畫」的執行單位。

1976年4月，經過招募培訓的19人團隊前往美國，將積體電路技術成功帶回台灣。RCA計畫的成功，讓社會及國人發現，台灣有能力自行研發技術，進而堅定轉往高科技產業發展的目標。1977年10月，工研院打造全台灣首座積體電路示範工廠落成啟用，當初赴美受訓的人才返國投入生產研發。示範工廠採用7.5微米製程，產品良率在營運的第六個月就高達七成，遠高於技術轉移母廠RCA五成，成效超乎預期。

為將技術落實技術產業化，決定在1980年以衍生公司的方式，設立台灣第一間半導體製造公司聯華電子，並移轉4吋晶圓技術，以及工研院電子工業研究所的工程師，協助聯電研發製造，其中包括後來擔任聯電董事長的曹興誠。

後來美、日、韓等國看出積體電路對國家發展的影響重大，積極投入，國際間興起技術保護主義。1984年工研院接下「超大型積體電路（VLSI）計畫」，自行投入研發，邀來曾任美商德州儀器全球副總裁的張忠謀擔任工研院院長。台灣第一座6吋積體電路實驗工廠於1986年完工，在張忠謀的建議與當時政務委員李國鼎支持下，1987年成立台灣積體電路製造公司，將VLSI計畫的設備與人才移轉給台積電，並首創專業晶圓代工模式。

工研院IEK

工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）結合工研院強大技術研發後盾，為政府重要智庫之一。IEK的2020新願景期許成為「引領台灣產業價值創造的國際級智庫」，結合技術產業化、跨領域及系統整合的優勢，提出並推動台灣產業與技術發展之關鍵議題，以躍升國家競爭力及產業附加價值。

積體電路工研院

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