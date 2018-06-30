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AI機器人再進化 「智」動化客製服務

2018-06-30 20:49台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導

圖說：第一金投信國外投資部協理唐祖蔭29日於2018北威夏季論壇分享「AI人工智...
圖說：第一金投信國外投資部協理唐祖蔭29日於2018北威夏季論壇分享「AI人工智慧應用」，以「機器人」、「金融科技」、「精準醫療」3大產業為軸作介紹。（photo by 蔡岳宏／台灣醒報）
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「過去的機器人只執行人類已會的事，未來AI機器人將能獨立思考，甚至超越人類。」第一金投信國外投資部協理唐祖蔭29日於2018北威夏季論壇分享「AI人工智慧應用」，以「機器人」、「金融科技」、「精準醫療」3大產業為軸，唐祖蔭大膽預測，AI會比網路、智慧手機崛起的速度更快，「AI將改變『加強效率、降低成本』傳統思維，將產業轉變為全面『智』動化的客製化服務。」

提供客製化服務

「根據網路、智慧手機崛起的經驗法則，業界5年前已可以預見，AI應用將擴展至不同生活形態。」唐祖蔭說，人類過去利用機器人加強效率、降低成本，BMW花2.5分鐘就能生產一輛車，但人類花較久的時間也能組裝一輛車，機器人只是重複人類的行為。未來，AI機器人的趨勢是朝向人機協作，人類教導機械人學習技能，機器人則將所學精進，甚至超越人類。

唐祖蔭撥放Nuance公司的語音助理影片作說明，AI不僅能學習，還能思考人類需求，「你出門前，AI就會建議要不要帶傘。」他說，雖然目前AI語音還無法像萬能管家般幫助人類決策，但是短時間內實現客製化服務可以預期。<

「現在政府推行金融科技主要集中在行動支付、金融服務虛擬化，但這兩項只是金融科技的基本。」唐祖蔭表示，實體銀行也能提供相同服務，「但重點在金融產品的用戶體驗上。」唐祖蔭舉Adobe公司的廣告為例，顧客還沒走進銀行，AI就已經知道要提供什麼產品。「未來是我要什麼產品，你做給我吧！」

AI助精準醫療

「神醫扁鵲的哥哥醫術更厲害，但比較不有名，因為他在病人發病前，就把病人治好了。」唐祖蔭以《史記》故事將AI比喻為神醫，「AI擁有較強的運算能力，有助於客製化醫療發展，能在預防階段就能檢測出疾病。」唐祖蔭舉亞培公司的糖尿病穿戴式感應器為例，比起傳統血糖只記錄早晚，病人的血糖數據能夠24小時被記錄上傳，「過去醫生是根據單一時間的病情判斷，未來提供病人一段時間的數據會更準確。」

唐祖蔭表示，AI深度學習的特性結合影像醫療，是現在發展最快的精準醫療。「根據統計，醫生一天要看100多片的X光、MRI影像資料，很容易會出錯。」他說，現在藉由AI輔助醫生觀看醫療影象，20分鐘就能取得報告，補足醫生診斷忽略的細節。歐盟已經核准，AI輔助系統進入歐洲公立醫院，美國很快就會跟進。

唐祖蔭最後鼓勵年輕學子學習AI可跟上趨勢，壯年人搞懂AI能不被取代，老年人學習使用AI則有助改善生活。

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