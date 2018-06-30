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打造無人旅館 新創公司研發智慧電子鎖

2018-06-30 15:35中央社 台北30日電

新創公司聯騏技研研發出的電子鎖，讓飯店等業者不需要在櫃台等待旅客辦理入住手續，透過軟體提供限時有效的密碼，即可給旅客開鎖入房，有效達成無人旅館目標。

聯騏技研執行長陳輝峰早年曾把自己的老家改裝成民宿，當作額外收入。但他平常有正職工作，每次民眾辦理退房、入房時間都不一定，有些人甚至半夜才入住，人力負擔非常大。他開始思考如何讓旅館變得更智慧、更聰明，於是把腦筋動到電子鎖上。

陳輝峰後來決定自行創業，成立聯騏技研，主打結合軟硬體功能的電子鎖。他說，採用這套電子鎖系統，旅館業者可事先提供旅客密碼，或是在旅館前放一台平板電腦，旅客利用手機NFC、QRcode等技術，就能產生可解鎖電子鎖的密碼，這組密碼可設定在住宿時間到期時自動失效，等於省去人力辦理入房、退房業務的工作

陳輝峰指出，市面上多數電子鎖產品得靠網路來連結，而他們的電子鎖透過自行研發製作的電路板設備，可達成不需網路就能自動產生解鎖密碼的成效。這項新技術也讓他們成功打入東南亞市場，針對一些網路環境較差的國際觀光景點，業者可更智慧、更輕鬆地掌控、管理旅館。

陳輝峰說，目前已經跟台中當地知名飯店業者合作，並正積極強化系統，未來計劃透過電子鎖系統完成「大數據資料蒐集」，分析投宿旅館的民眾，多久時間離開、平均幾點會到健身房、早餐都在幾點吃等資料，幫助業者可做出相對應規劃，提升業績及住房周轉率。

「打造無人旅館不再是夢」，陳輝峰指出，過往要打造無人旅館，不少設備硬體都得更新，所費不貲，現在他們建置的系統，只要新台幣數十萬元就能達成無人旅館的目標。這套系統也可應用在出租房子、辦公室和機房等地方。

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