風光動土 富士康威州首座面板廠規模縮小

2018-06-29 23:50 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ╱綜合報導



鴻海威斯康辛面板廠今（29）日舉行動土典禮，由左至右為威斯康辛州州長沃克、美國總統川普、鴻海董事長郭台銘、眾議院院長萊恩。 圖／鴻海提供 分享 facebook

鴻海旗下的富士康科技集團位於威斯康辛州的廠區28日風光動土。不過，根據消息，富士康第一階段建造生產「10.5代面板廠」的計畫生變，規模小、成本低的「6代面板廠」(Gen 6)將取而代之。

威州當地的密爾瓦基哨兵日報(Milwaukee Journal Sentinel)28日報導，由「6代」工廠取代「10.5代」工廠，主要關鍵在於提供面板母玻璃(mother glass)的康寧公司(Coring)，無法解決超大型玻璃的運輸問題，同時也很難在短時間內，在富士康威州科技園區，完成興建造價預估需13億元，可生產製造10.5代面板材料的玻璃工廠。

這項建廠計畫變更的消息，一開始由日本的「日經亞洲評論」(Nikkei Asian Review)於5月份首先報導，日前富士康董事長郭台銘特別助理胡國輝(Louis Woo)接受密爾瓦基「商業時報」(BizTimes)訪問時，證實了上述說法。

由於富士康與聯邦、當地政府所簽訂的合同，都曾註明該公司將在新的科技園區生產10.5代面板，工廠建造計畫改變，是否影響合約？威州經濟發展公司(Wisconsin Economic Development Corp.)公共事務負責人馬利(Mark Maley)表示，要蓋那一類型的工廠，是富士康的選擇，而不是由威州政府決定，富士康有44年的成功運營經驗，威州有關當局對其深具信心。

鴻海威斯康辛面板廠今（29）日舉行動土典禮，鴻海董事長郭台銘致詞強調，在威州進行重大投資，是給當初讓他實現夢想的人表示善意。 圖/鴻海提供 吳凱中 分享 facebook

加州顯示器行業諮詢專家塞曼扎(Paul Semenza)指出，6代與10.5代工廠，是完全不同的生產技術。6代工廠使用作為液晶顯示器「母玻璃」的尺寸為5呎X6呎；而10.5代工廠需使用到11呎X9.5呎的母玻璃，幾乎是6代的三倍。

富士康位於威州的工廠28日動土。(美聯社) 分享 facebook

顯示器供應鏈諮詢公司(Display Supply Chain Consultants LLC)總裁歐布萊恩(Bob OBrien)分析，6代工廠生產的顯示器，最大只能使用在39吋及以下的電視；而10.5代工廠則可生產65吋到75吋的電視屏幕。

不過，富士康明確表示，投資百億於威斯康科技園區(WisConn valley)的計畫不會改變，該公司可以在該項目的第二階段興建更大規模的工廠，因為園區內有足夠的土地建設。富士康兩周前於密爾瓦基市區購入一棟七層大樓，作為公司總部，預計將有500員工在該大樓工作。