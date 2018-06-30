夏普取消發新股 專家按讚：正確決定

2018-06-30 01:15 經濟日報 國際中心／綜合外電



彭博專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）指出，夏普取消發行新股計畫，乍聽之下是個壞消息，但對夏普的投資人和鴻海集團而言，在這個時機取消發行新股計畫是個正確決定。

高燦鳴說，夏普目前看來並非迫切需要這筆錢，但發行新股會稀釋現有股東權益，而買回優先股的價格又固定，當前這個交易自然較不吸引人。他說，若夏普在當前發行新股，最大受害者將是母公司鴻海集團、以及鴻海董事長郭台銘。因為兩者共持有約三分之二的股票，夏普要以18個月來最便宜的價格賣股，在財務上當然很不合理。