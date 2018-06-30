親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
桃大誠廣豐特區

軟銀孫正義 加碼在美投資

2018-06-30 03:57經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

美國總統川普28日表示，日本軟體銀行集團社長孫正義將增加他在美國的投資，從500億美元增加到720億美元。雖然孫正義之後沒有明確提到這個數字，但宣揚兩人的友好關係絕對是孫正義的目的。

路透報導，川普在出席鴻海威州廠動土典禮時表示：「他（孫正義）的500億美元目前已變成720億美元，而且還沒完。」孫正義也出席了這場典禮並在隨後發表談話，但並沒有提到720億美元這個數字。

孫正義說：「我是第一個祝賀川普當選美國總統的企業執行長。如果沒有川普，我就不會決定做出這樣的巨額投資。」

孫正義川普選美

相關新聞

聯電子公司和艦 擬在上海申請A股上市

2018-06-30 00:54

郭台銘要把工作搬回美國 川普感謝「我的朋友」

2018-06-30 00:18

全球市值百大 台積電唯一進榜

2018-06-29 23:51

夏普發新股案 喊卡

2018-06-30 01:15

夏普取消發新股 專家按讚：正確決定

2018-06-30 01:15

富士康威州廠正式營運前 還需兩項許可

2018-06-30 01:15

鴻海威州廠啟動 拚艦隊轉型

2018-06-30 01:15

和艦申請A股上市 金管會：對聯電影響有限

2018-06-30 00:58

攻成熟製程 聯電拚當代工二哥

2018-06-30 00:58

聯電董座洪嘉聰 出奇招

2018-06-30 00:58

子公司在陸發行A股 聯電：股東權益不會減損

2018-06-30 00:58

解陸「缺芯之痛」 聯電拓半導體市場

2018-06-30 00:58

和艦赴陸掛牌 籌資金搶人才

2018-06-30 00:58

8吋晶圓代工價 Q3喊漲

2018-06-30 00:58

聯電併日企 和艦擬A股上市

2018-06-30 00:58

富士康威州廠動土 郭董：把工作搬回美國

2018-06-30 00:58

川普：軟銀加碼 在美投資720億美元

2018-06-30 00:23

華碩新手機 搶俄國商機

2018-06-30 00:01

宏碁布建世界賽級電競中心 落成

2018-06-30 00:01

風光動土 富士康威州首座面板廠規模縮小

2018-06-29 23:50

和艦A股上市掀企業出走潮 聯電：這太沈重了

2018-06-29 23:16

奇美：下半年4K電視占比 可突破5成

2018-06-29 21:19

台肥成功開發半導體IC製程用溶劑

2018-06-29 21:17

影／精選話題：世足轉播權大戰 OTT趁勢崛起

2018-06-29 19:26

這家上市公司員工最幸福 平均年薪逾280萬

2018-06-29 19:00

智伸科導入自動化設備 浙江新廠建產線

2018-06-29 17:35

宏碁宣布泛亞營運總部台灣區人事調整

2018-06-29 17:17

大宇資3款新遊戲Q4可望上市 帶動營運

2018-06-29 16:44

日亞化Mini LED 準備量產搶攻背光應用

2018-06-29 16:11

毅嘉蘇州廠無預警停工 排廢異常遭稽查

2018-06-29 16:07

經濟解析／鴻海威州廠動工 郭台銘的考驗正要開始

2018-06-29 15:03

工研院新創公司 創淨赴星參展受青睞

2018-06-29 14:46

併國外8吋廠？ 聯電：無法評論

2018-06-29 14:32

全球百大企業 台灣唯一進榜台積電排名23

2018-06-29 13:32

聯電6月29日暫停交易 市場揣測海外併購

2018-06-29 09:07

相中台灣旅遊電商 LINE進軍台旅市場

2018-06-29 01:47

LINE重塑業務 強攻區塊鏈

2018-06-29 01:47

迎接AI時代 台積要做台灣後盾

2018-06-29 01:42

射月計畫 台積攜台大衝3奈米

2018-06-29 01:41
看更多

熱門文章

這家上市公司員工最幸福 平均年薪逾280萬

2018-06-29 19:00

聯電6月29日暫停交易 市場揣測海外併購

2018-06-29 09:07

搭上台股最長萬點行情 台超級富豪暴增26%全球第三

2018-06-29 11:21

桃園捷運綠線將開工 二大重劃區受惠大

2018-06-29 11:50

經濟解析／鴻海威州廠動工 郭台銘的考驗正要開始

2018-06-29 15:03

台灣投資不振 劉泰英：市場功能已經失敗

2018-06-29 20:49

獨／無法認同公司治理 寶佳要求永豐說明聘炒匯案主管案

2018-06-29 17:20

史上最苦情團體險保單 2年累計投保人數不到5千人

2018-06-29 06:58

資產逾15億台灣超級富豪有2010人 亞洲排第6

2018-06-29 13:37

風光動土 富士康威州首座面板廠規模縮小

2018-06-29 23:50

現在買美元套牢機率多高？ 國銀龍頭老總算給你看

2018-06-29 14:46

浩鼎年薪390萬稱霸上櫃 觀光業最慘僅23.7萬

2018-06-29 21:16

企業高薪低報被揪出 16.7萬勞工將獲增提勞退金

2018-06-29 14:48

老農津貼修法放寬排富 財產超過5百萬繼續領

2018-06-29 18:26

併國外8吋廠？ 聯電：無法評論

2018-06-29 14:32

全球百大企業 台灣唯一進榜台積電排名23

2018-06-29 13:32

和艦A股上市掀企業出走潮 聯電：這太沈重了

2018-06-29 23:16

被指是美麗華家族內鬥元凶 尤慧青發聲明駁斥

2018-06-29 12:17

賴清德重申：沒有外界所謂的缺電情況

2018-06-29 11:07

你被高薪低報嗎？勞保局揪出17萬勞工被高薪低報

2018-06-29 13:28

毅嘉蘇州廠無預警停工 排廢異常遭稽查

2018-06-29 16:07

宏碁宣布泛亞營運總部台灣區人事調整

2018-06-29 17:17

純網銀金融業持股若不到50％ 顧立雄：我很擔心

2018-06-29 10:25

勞動部：放寬老農津貼中的排富條款

2018-06-29 17:43

顧立維堅持純網銀金融主導 一家25％控制性股權

2018-06-29 12:13

顧立雄：解任蔡友才是管制性行政處分 法官誤解

2018-06-29 10:02

6月29日 重要財經行事曆

2018-06-29 07:53

顧立雄：非金融業者主導純網銀 恐構成不負責任創新

2018-06-29 13:04

台綜院上修GDP至2.62% 劉泰英保守看待未來

2018-06-29 15:37

台肥成功開發半導體IC製程用溶劑

2018-06-29 21:17

長榮開亞洲到東非直達航線

2018-06-29 19:07

日亞化Mini LED 準備量產搶攻背光應用

2018-06-29 16:11

新台幣匯率 施建安：先看30.5至31元區間

2018-06-29 10:32

大宇資3款新遊戲Q4可望上市 帶動營運

2018-06-29 16:44

利率變動型保單 保障三明治世代

2018-06-29 15:03

純網銀的基本條件 顧立雄：須有1家銀行具控制性持股

2018-06-29 14:55

新台幣升8.6分 收30.500元

2018-06-29 16:39

新台幣升8.6分終止連6貶 上半年貶2.14%

2018-06-29 18:57

修訂SOGO條款 立委：經濟部不能再怠惰了

2018-06-29 06:48

奇美：下半年4K電視占比 可突破5成

2018-06-29 21:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top