軟銀孫正義 加碼在美投資

2018-06-30 03:57 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



美國總統川普28日表示，日本軟體銀行集團社長孫正義將增加他在美國的投資，從500億美元增加到720億美元。雖然孫正義之後沒有明確提到這個數字，但宣揚兩人的友好關係絕對是孫正義的目的。

路透報導，川普在出席鴻海威州廠動土典禮時表示：「他（孫正義）的500億美元目前已變成720億美元，而且還沒完。」孫正義也出席了這場典禮並在隨後發表談話，但並沒有提到720億美元這個數字。

孫正義說：「我是第一個祝賀川普當選美國總統的企業執行長。如果沒有川普，我就不會決定做出這樣的巨額投資。」