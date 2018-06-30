鴻海威州廠啟動 拚艦隊轉型

2018-06-30 01:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／台北報導



鴻海在威州的科技園區正式啟動。圖為威斯康辛州長沃克（左起）、美國總統川普、鴻海董事長郭台銘共同執鏟破土。 路透 分享 facebook

鴻海在威州的科技園區正式啟動，這不僅是蓋一座面板廠，而是鴻海集團轉型發展8K+5G生態系統的布局之一，同時，鴻海將匯集美國在人工智慧（AI）、大數據、物聯網、機器人與自動化等先進科技的頂尖人才，協助鴻海艦隊轉型，進一步提升獲利。

從政治面來看，美國總統川普親自出席動土典禮，可以看出鴻海董事長郭台銘與川普的好交情，目前正值中美貿易大戰山雨欲來的當下，鴻海集團在中國大陸的布局既深且廣，恐受影響，有了川普力挺，也許鴻海可以在美中貿易大戰的衝擊中，把影響降到最低。

鴻海先前指出，「威斯康谷科學技術園區」（Wisconn Valley Science and Technology Park）將成北美最大且最重要的商業園區之一；該廠區包含一個先進的LCD製造廠，稱這個工廠是美國首座，也是唯一一個。

威州園區還將推動、大數據、物聯網、機器人、自動化等先進科技的研發，將全球合作夥伴與供應商聚集再一起；因此該園區將需要聘請相關領域的人才。

目前正值鴻海集團轉型的關鍵期，隨著智慧手機高成長不再，鴻海面臨持續大幅成長的瓶頸，若是能夠藉由投資美國，廣納美國高科技人才，將能協助鴻海成功跨入AI、大數據與物聯網等先進科技，讓鴻海搭上下一波成長引擎。