奇美：下半年4K電視占比 可突破五成

2018-06-29 21:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



奇美品牌4K UHD電視採用奇美光學板材，內建wifi聯網及愛奇藝可一鍵開啟、開放式娛樂平台可隨心下載APP，4K電視的奇美品牌今年上半年銷售佔比，跟去年同期相比倍增至四成；全年銷售目標維持18萬台，在台灣電視市場穩住前三大，主力供應面板廠群創（3481）受益。

奇美品牌總經理余泯樂指出，4K電視受惠價格日益親民化，上半年在出貨佔比比去年同期的20%已有顯著的倍數成長，展望下半年，4K電視佔比將可一舉突破五成，對面板、電視廠以及3C通路的業績均將受益。

他表示，今年台灣電視市場出貨規模可達100萬至110萬台，約與去年同期持平，不過，在4K、大尺寸電視的成長相當快速，在各電視品牌大力推進，以及世足賽等的定動實事的推波助瀾，55、66吋的4K機種已成為客廳主流。

余泯樂說，奇美的液晶電視從廣色域到3D技術、4K UHD到大4K 98吋液晶顯示器，旗艦機種除擁有4K UHD畫質及使用世界第一的奇美光學板材外，內建開放式娛樂平台可隨心下載APP，享受影音娛樂的極致饗宴，走打開銷售量的要因。

奇美電視主要面板來源為群創，雙方有長年的合作關係。余泯樂強調，專注在電視製造、銷售，並重視品牌經營，日前第十度榮獲《讀者文摘》消費者票選「信譽品牌」金獎，包括可靠可信程度、品質、價值、了解消費者需求、創新、社會責任六大面向指標評比中脫穎而出，再度蟬聯消費者最值得信賴的品牌之一。

奇美行銷長劉原宏指出，因應全球性智慧化家電發展趨勢，希望帶給消費者智慧家電的幸福、舒適、便利生活，透過深度傾聽消費者的實際需求，開發符合消費者內心中「實用」、「安心」、「創新」的優良產品，持續精進安全性的功能開發，專注外型設計更能與居家美學的完美結合。