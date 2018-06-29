台肥成功開發半導體IC製程用溶劑

2018-06-29 21:17 中央社 台北29日電



台肥公司指出，半導體IC製程所需甲基（口+比）咯酮（NMP）可作泛用溶劑，或化學合成製程的中間體，因國內無合成廠，皆仰賴進口，但台肥NMP已成功獲大廠認證，可取代進口品。

台肥說，工業級甲基（口+比）咯酮（NMP）皆以進口供應為主，國內IC級NMP則以美國知名大廠為主要供應貨源，於半導體及光電產業中的主要用途為清洗溶劑，或粘結劑溶劑，後續伴隨著相關製程廢液的處理問題一直持續困擾著業界。

台肥強調，NMP品質超越國際大廠，可取代進口品、減少外匯支出，並嘉惠國內半導體等業者。

台肥說，於2016年起正式推動IC級NMP產品純化研究開發計劃，從實驗室小量體測試至線上量產測試，克服技術瓶頸，商業化量產成功達到客製化生產，且各級產品品質皆優於同業，大幅降低生產成本，強化產品整體競爭力。

台肥表示，除配合政府循環經濟政策外，全力發展NMP供應回收一條龍服務，再加上自主技術不斷創新，整合資源開發蒸餾關鍵純化技術，回收廢液經分類提濃至工業級解決業界廢液處理問題，保護台灣土地，落實循環經濟。

另外，台肥將上述工業級NMP純化至電子級及IC級產品，純度、色度及金屬含量等產品品質皆超越國際大廠，可取代進口，減少外匯支出，並已獲得國內主要IC與液晶顯示器（LCD）等大廠，及各大系統商認證採用，嘉惠國內半導體、面板及鋰電池等業者。

台肥說，開發成功多項電子級化學品，包括電子級氨水、電子級硝酸及電子級精氨等產品，深受國內太陽能面板等光電業者好評，未來將全力落實政府循環經濟政策，創造與客戶端兩造雙贏局面。