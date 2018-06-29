影／精選話題：世足轉播權大戰 OTT趁勢崛起

2018-06-29 19:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高昕正 ╱即時報導



本屆俄羅斯世界盃足球賽，有線電視沒有完整賽事可看，由愛爾達頻道拿下獨家轉權，不只MOD受惠，也讓業者趁勢推出，平價的OTT影音平台，要搶占市場大餅。