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人猴衝突誰的錯？無配套將獼猴降級凸顯什麼危機

這家上市公司員工最幸福 平均年薪逾280萬

影／精選話題：世足轉播權大戰 OTT趁勢崛起

2018-06-29 19:26經濟日報 記者高昕正╱即時報導

本屆俄羅斯世界盃足球賽，有線電視沒有完整賽事可看，由愛爾達頻道拿下獨家轉權，不只MOD受惠，也讓業者趁勢推出，平價的OTT影音平台，要搶占市場大餅。

俄羅斯有線電視足球
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