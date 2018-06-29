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毅嘉蘇州廠無預警停工 排廢異常遭稽查

2018-06-29 16:07中央社 台北29日電

毅嘉科技昨天宣布有重大訊息，29日起暫停交易，稍早證交所訊息指出，毅嘉將由總經理孫永祥說明28日蘇州廠無預警全面停工相關事宜。

毅嘉科技公告，自107年6月29日起暫停交易，市場紛紛揣測停牌原因。

毅嘉將在下午4時證交所舉行記者會，說明相關事宜。

市場傳出，小米啟動香港IPO計劃，因此必須更正視供應商遵守環保法規的狀況，毅嘉是小米相關供應鏈，蘇州廠區受當地環保局稽查，部分管線排廢異常，因此，依環保局要求進行整改作業。

毅嘉科技環保證交所
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