聯電6月29日暫停交易 市場揣測海外併購

相關新聞
華新科談市況 被動元件看漲2018-06-29 01:25
陸商攜手微軟 攻台灣區塊鏈2018-06-29 01:07
踢走英特爾 聯發科傳打進iPhone鏈2018-06-29 01:07
相中台灣旅遊電商 LINE進軍台旅市場2018-06-29 01:47
LINE重塑業務 強攻區塊鏈2018-06-29 01:47
迎接AI時代 台積要做台灣後盾2018-06-29 01:42
射月計畫 台積攜台大衝3奈米2018-06-29 01:41
去三星化…蘋果轉單LGD2018-06-29 01:30
聯發科動員 赴美搶大單2018-06-29 01:30
群創電視面板出貨 5月登上全球第二2018-06-29 01:30
郭川會…為美國製造按讚2018-06-29 01:30
夏普TV品牌 將重返北美2018-06-29 01:28
5G、車用 拉動被動元件需求成長2018-06-29 01:27
華新科持股佳邦 看好合作綜效2018-06-29 01:26
半導體產業 四趨勢聚焦2018-06-29 01:16
亞馬遜揪伴 搶物聯網商機2018-06-29 01:08
茂迪南科員工 已71人獲協助求職2018-06-28 23:37
蘋果將棄英特爾 轉單聯發科？2018-06-28 23:15
台灣營收前10大 6家吃蘋果2018-06-28 23:12
美中貿易戰免驚 郭台銘兩邊押寶安全上壘2018-06-28 20:44
都靠蘋果光 台灣5千大企業前4強都是蘋果供應鏈廠商2018-06-28 16:19
iPhone等海關沒入私貨 7月6日標售2018-06-28 15:36
會察言觀色 中興團隊打造智慧服務機器人2018-06-28 14:46
技嘉伺服器 下半年出貨看增2018-06-28 14:43
參展上海MWC 光寶科打造智慧城2018-06-28 14:43
3因素拖累 NAND Flash價格恐續跌2018-06-28 14:43
回饋股東！ 富連網iPhone俗賣 塞爆致歉2018-06-28 14:43
工研院AI互動展 體驗未來生活2018-06-28 14:43
世界先進 打造全球首座8吋GaN代工廠2018-06-28 14:43
茂迪傳資遣160人 勞動力發展署與南科受理協助近半2018-06-28 13:59
科技部啟動AI新藍海 陳良基：盼2022年搶得先機2018-06-28 13:58
聯發科踢走英特爾 獨吃蘋果單？2018-06-28 13:42
茂迪暫停長晶廠 產線近半數員工辦求職登記2018-06-28 13:35
3鏡頭iPhone有譜 大立光玉晶光受益2018-06-28 11:33
工業互聯網商機爆發 佳世達3道防線抵禦貿易大戰2018-06-22 12:46
熱門文章
勞工幾歲才能領減額年金？ 一張表告訴你2018-06-28 19:31
經部次長曾文生火力全開 砲打前朝馬英九江宜樺2018-06-28 14:03
勞工可以領年金也領薪水？ 這樣做就可以2018-06-28 19:30
健身房高會員數卻仍慘賠4千萬 老闆分析倒閉原因2018-06-28 09:50
經部次長砲打馬英九 黃士修：能源局可以先喬好再來？2018-06-28 18:20
房價跌回五年前也沒用？ 年輕人工作14年買不到10坪2018-06-28 11:24
大台北房價非典型修正 十大重跌區跌破眼鏡2018-06-28 10:34
永豐銀晚間發布 中止聘用凱基銀黃姓主管2018-06-28 21:00
投注3千抱回27萬 德國出局讓台灣運彩獎金大噴發2018-06-28 21:19
國營事業招考1220人 7/6受理報名起薪35K2018-06-28 13:13
勞保年金何時能提前領？1張表教你算2018-06-28 13:52
iPhone等海關沒入私貨 7月6日標售2018-06-28 15:36
離岸風電躉購費太高？ 曾文生：國民黨時代就決定2018-06-28 14:25
匯價連6貶跌至30.586 沒換美元民眾要GG了2018-06-28 16:34
聯發科踢走英特爾 獨吃蘋果單？2018-06-28 13:42
富邦證已有2.2萬客戶定期定額投資ETF2018-06-28 14:05
徐國勇稱非核依循馬政府 徐巧芯：馬英九未主張廢核2018-06-28 20:05
拒用肺發電可以這樣做 黃士修號召30萬人自救2018-06-28 16:45
永大經營權之爭火藥味十足 股東會進場要過3關2018-06-28 09:27
美中貿易戰免驚 郭台銘兩邊押寶安全上壘2018-06-28 20:44
外資大逃殺 這一波匯出千億元2018-06-29 01:10
兆豐案被解職 蔡友才提告獲勝訴2018-06-28 23:06
經濟回溫 蔡總統：目標是人民感到生活變好2018-06-28 16:08
踢走英特爾 聯發科傳打進iPhone鏈2018-06-29 01:07
蔡友才打贏行政訴訟 金管會要看到裁決書再說2018-06-28 18:09
退休金遭砍 台開：邀請李家同駐村花蓮2018-06-28 14:41
能源局為護非核家園被經濟部打臉 黃士修：幼稚2018-06-28 19:34
凱基銀交易室主管被罰前先跳槽永豐銀 金管會批不妥適2018-06-28 17:58
都靠蘋果光 台灣5千大企業前4強都是蘋果供應鏈廠商2018-06-28 16:19
史上最苦情團體險保單 2年累計投保人數不到5千人2018-06-29 06:58
土地交易市場發燒 上半年近千億創12年新高2018-06-28 11:48
華新科談市況 被動元件看漲2018-06-29 01:25
永大股東會刻意阻礙股東報到 投保中心不認同2018-06-28 11:44
台幣看跌 年底下探31.52018-06-29 01:22
電子支付帳戶 全面開放儲值2018-06-29 00:54
射月計畫 台積攜台大衝3奈米2018-06-29 01:41
聯電6月29日暫停交易 市場揣測海外併購2018-06-29 09:07
新台幣重貶1.32角 收30.586元2018-06-28 16:21
回饋股東！ 富連網iPhone俗賣 塞爆致歉2018-06-28 14:43
領年金後再工作 只能加職災險2018-06-28 13:53
留言