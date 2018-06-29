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聯電今日暫停交易 市場揣測海外併購

聯電6月29日暫停交易 市場揣測海外併購

2018-06-29 09:07中央社 新竹29日電

晶圓代工廠聯電今天暫停交易，預計下午召開董事會，討論重大議案，若有決議將隨即召開...
晶圓代工廠聯電今天暫停交易，預計下午召開董事會，討論重大議案，若有決議將隨即召開重大訊息記者會宣布。路透
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晶圓代工廠聯電今天暫停交易，預計下午召開董事會，討論重大議案，若有決議將隨即召開重大訊息記者會宣布。市場揣測，聯電這次暫停交易可能與海外併購擴產有關。

聯電今天上午公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意自6月29日起暫停交易。

市場揣測，聯電目前8吋晶圓產能滿載，除規劃將和艦廠月產能自6.5萬片，擴增1萬片規模，聯電這次暫停交易可能與海外併購擴產有關。

聯電不評論市場傳言，表示董事會下午將討論重大議案，因符合規定，便向台灣證券交易所申請暫停交易；董事會若有決議，將於下午召開重大訊息記者會宣布。

聯電晶圓代工廠併購
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