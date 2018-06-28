台企很會賺 中華徵信所：前百大企業獲利逼2兆寫新高

2018-06-28 21:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



CRIF中華徵信所28日公布「台灣地區大型企業排名TOP 5,000研究」，共有兩大重點。第一，台灣5,000大企業去年營收總額達到36.1兆元、寫下歷史新高；第二，前100大企業稅後純益達1.8兆元、直逼2兆元，年成長15.84％並續創歷史新高，顯示獲利成長時，大者恆大的趨勢更明顯。

展望未來，中華徵信所指出，目前營收淨額前10大企業的門檻已拉高至6,300億元之上，想要跨過這個高門檻難度非常大，未來兩年能夠挑戰這個門檻的大概只有台塑石化和國泰金融控股。

此外，營收淨額前10大企業中的6家電子業均為蘋果供應鏈，且前4名更都是蘋果供應鏈的重要夥伴，台灣蘋果供應鏈廠商一年合計營收高達數兆元，長遠來看，營收太過於集中於一個國際品牌，仍是台灣電子產業的一大隱憂

CRIF中華徵信所表示，這次研究反映5,000大企業成長動能恢復正面訊息，總營收年成長饋別兩年首次贏來正成長、年成長4%，營收成長家數也是三年以來首次超過營收衰退家數、達達2,758家。

「規模最大」全國營收淨額排名上，前500大企業僅有6家是新入榜，進一步縮小範圍到營收淨額前10大企業，都是熟面孔，包含鴻海、和碩、廣達電腦、台積電、台灣中油、國泰人壽、仁寶、緯創資通、南山人壽以及富邦人壽。

不過，排名順位出現變化，廣達電腦擠下台積電重回第3名地位、營收淨額為9,886億元，台灣中油擠下國泰人壽站上第5名、營收淨額為8,966億元，緯創資通擠下南山人壽站上第8名、營收淨額為7,654億元。

「賺錢最多」稅後純益前10大產業，台積電連續14年蟬聯獲利龍頭寶座，鴻海續居第2名，CRIF中華徵信所表示，值得關注的是台積電獲利只成長了2.65％，鴻海則為衰退6.68％，獲利成長表現均不如2016年亮麗，營收成長率再度衰退5.49％，營收淨額也下滑至3兆1,181億元，連續兩年營收衰退，的確出人意外。

不過，CRIF中華徵信所表示，主因是鴻海把部份業務分割給子公司，實際上合併營收4兆7,067億元仍然成長了7.98％，當鴻海逐漸轉向控股公司架構，個體財報營收不排除繼續下滑。