李彬獲亞洲通訊獎評選為 亞洲電信業年度最佳CEO

2018-06-28 20:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



遠傳電信總經理李彬獲「亞洲通訊獎」評選為亞洲電信業年度最佳CEO（CEO of the Year），成為台灣電信業首位獲此殊榮的CEO。

「亞洲通訊獎（2018 Asia Communications Award awards）」是表揚推動亞洲電信技術與服務創新的重要榮耀，為全球最具指標性的電信獎項之一，由橫跨15個亞洲市場的55個跨國電信、電子商務、網路營運業者中，進行各種創新、財務績效、技術、市場領導力等多元評比，歷年得主均為全球最具指標的電信業者，包括日本NTT DOCOMO、韓國SK電訊、美國AT&T等。

頒獎典禮壓軸即是頒發亞洲電信業年度最佳CEO獎項，評審團對此壓軸獎項表示，在李彬的驅動下，遠傳積極進行數位轉型並取得網路領導地位的重大成就，李彬同時也展現了女性卓越的數位領導力、創新精神以及對人性的關懷。

李彬自2010年9月擔任遠傳電信總經理至今，已屢屢獲《金融亞洲雜誌》（FinanceAsia）評選為2012年、2013年、2017年與2018年「台灣最佳CEO」，2015年亦獲《亞洲公司治理周刊》評選為「亞洲最佳CEO」，經營管理能力深受國際肯定。