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槍殺五股角頭槍手 驚傳今晚在新竹舉槍自盡

亞洲通訊獎 李彬被評選為亞洲電信業年度最佳CEO

2018-06-28 20:25經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

遠傳營運成績受國內外肯定，「亞洲通訊獎」頒獎給遠傳電信總經理李彬，評選為亞洲電信業年度最佳CEO(CEO of the Year)，成為台灣電信業首位得到此殊榮的CEO。

評審團對此壓軸獎項的評語是，在李彬總經理的驅動下，遠傳積極進行數位轉型並取得網路領導地位的重大成就，李彬總經理同時也展現了女性卓越的數位領導力、創新精神以及對人性的關懷。

自2010年九月擔任遠傳電信總經理至今，李彬已屢屢被《金融亞洲雜誌》（FinanceAsia）評選為2012年、2013年、2017年與2018年「台灣最佳CEO」，2015年亦被《亞洲公司治理周刊》評選為「亞洲最佳CEO」，經營管理能力深受國際肯定。

去年遠傳20周年，李彬重新調整公司策略方向與組織架構，持續透過2016年成立的5G實驗進行各種5G先進技術的測試，更積極布局數位、雲端、人工智慧、物聯網等新領域發展，一方面替個人用戶帶來數位生活全新體驗；另一方面也與企業用戶共同規劃數位轉型的解決方案，遠傳重新聚焦、開拓新領域的策略績效，展現在2017年遠傳的新事業領域營收，成長達45%。遠傳認為市場的快速變化，管理思維也須有所改變，不能只是單打獨鬥，因此未來也將充分運用集團優勢，結合集團綜效，與集團各企業及相關產業夥伴共同合作，相信在數位服務上能滿足消費者及企業客戶的未來需求。

遠傳電信李彬5G
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