樺漢切入中國大陸智能製造市場 吞2兆商機

2018-06-28 18:35 中央社 台北28日電



樺漢科技去年設立蘇州樺漢，正式將智能製造落地生根，董事長朱復銓表示，預估到2020年，中國大陸智能工廠工控市場規模就可達人民幣4610億元(約新台幣2.1兆元)。

朱復銓指出，富士康工業物聯網(FII)在A股掛牌只是開端，鴻海集團在中國大陸有38家工廠將同步改造為智能工廠，未來更將成為中國大陸當地市場的最佳示範，加上樺漢擁有德國Kontron的品牌價值，可望結合旗下Kontron、瑞祺電、沅聖、科智及帆宣的特長，在鴻海的集團資源當靠山下，可以快速在中國大陸推廣。

朱復銓說，台灣現有的工業電腦廠其實在各個環節都有相當的技術能量，但若要整合成整套智慧工廠的解決方案，並能提供軟硬體整合的台灣企業屈指可數。

朱復銓也對美中近期貿易大戰做出新註解，他指出，由美國發起的貿易戰其實是科技戰，表面上為的是稅收及進口管制，但實際上劍指科技，尤其是美國意圖防堵中國大陸未來可能在科技上的優勢，藉由設立貿易壁壘，迫使中國大陸屈服，因此可窺見「中國製造2025」對美國威脅之大。

樺漢總經理鄧覲臺也指出，中國大陸未來將是樺漢成長的重心，且樺漢將採雙品牌策略，其中，Kontron具有德國品牌光環，將鎖定高端客戶，主攻軍工、航空、交通等領域，至於蘇州樺漢則瞄準中低端工控市場大量需求，主攻商業、金融、醫療、自動化，發揮在地化產品設計製造服務的優勢。