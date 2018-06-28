亞洲通訊獎 遠傳總座李彬奪最佳CEO

2018-06-28 18:28 中央社 台北28日電



遠傳電信總經理李彬。聯合報系資料照／記者徐兆玄攝影 分享 facebook

遠傳電信今天宣布，「亞洲通訊獎」將遠傳電信總經理李彬評選為亞洲電信業年度最佳CEO，台灣大哥大行動客服APP今年則以「最佳客戶服務」首度入圍2018年「亞洲通訊獎」。

「亞洲通訊獎」將遠傳電信總經理李彬評選為亞洲電信業年度最佳CEO（CEO of the Year），成為台灣電信業首位獲得此獎項的CEO。

「亞洲通訊獎(2018 Asia Communications Awards)」表揚推動亞洲電信技術與服務創新，是全球具指標性的電信獎項之一，由橫跨15個亞洲市場的55個跨國電信、電子商務、網路營運業者中，進行各種創新、財務績效、技術、市場領導力等多元評比。

自2010年9月擔任遠傳電信總經理至今，李彬已被「金融亞洲雜誌」（FinanceAsia）評選為2012年、2013年、2017年與2018年「台灣最佳CEO」，2015年亦被「亞洲公司治理周刊」評選為「亞洲最佳CEO」。

去年遠傳20周年，李彬重新調整公司策略方向與組織架構，除了持續透過2016年成立的5G實驗進行各種5G先進技術的測試，更積極布局數位、雲端、人工智慧、物聯網等新領域發展。

此外，「台灣大哥大行動客服APP」為國內電信業第一個發表的行動客服APP，上架至今已創500萬下載人次，單月使用人次更突破200萬，今年以「最佳客戶服務」(Best Customer Care) 首度入圍2018年「亞洲通訊獎」。