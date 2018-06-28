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宏達電攜手中國移動 加速5G應用發展

2018-06-28 16:58中央社 台北28日電

宏達電表示，將攜手中國移動共同加快下一代5G終端開發進程，為5G技術的大眾化應用...
宏達電表示，將攜手中國移動共同加快下一代5G終端開發進程，為5G技術的大眾化應用奠定基礎，並進一步推動VR及AR技術的全面普及。 歐新社
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宏達電今天於2018 MWC上海世界移動大會與中國移動簽署「5G終端先行者計畫」合作備忘，促進中國5G快速發展，中國移動將協助HTC系列產品的推廣與銷售，實現VR在中國市場加速普及。

宏達電表示，將攜手中國移動共同加快下一代5G終端開發進程，為5G技術的大眾化應用奠定基礎，並進一步推動VR及AR技術的全面普及。該計畫旨在針對5G規模試驗推出第一批5G預商用終端，並與合作夥伴在5G設備適用場景、產品配置、技術解決方案、測試驗證和產品研發等領域展開全面合作，於2020年實現5G網路的廣泛商業應用。

透過與中國移動的合作，HTC不僅致力將5G技術的發展融入消費者的日常生活，還致力加速VR及AR技術的規模化普及。

大會期間，宏達電董事長王雪紅獲主辦單位GSMA頒發「亞洲移動行業卓越貢獻獎」，王雪紅表示，能獲得GSMA頒發的亞洲移動大獎，深感榮幸，HTC在3G和4G時代均取得具代表性的創新成果。

她進一步說，5G時代的到來將使各種全新類別的VR及AR應用案例成為可能。隨著下一代行動技術的不斷發展，HTC將繼續實現突破創新，構建更具擴展性的人機互動生態系統，帶來更自然的沉浸式技術交互模式，進而推動Vive Reality願景的實現。

5G中國移動HTC
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