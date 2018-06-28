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茂迪暫停長晶廠 產線近半數員工辦求職登記

2018-06-28 13:35中央社 台南28日電

光電大廠茂迪計劃暫停位於南科園區的長晶廠生產線，預計160名相關員工受影響。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署指出，至今天上午為止已有71人辦理求職登記，將給予妥善協助。

茂迪計劃暫停長晶產線，相關160名員工將調整到電池模組產線上班，從22日起舉辦員工說明會，並將提供員工教育訓練。但部分員工憂心無法適應新的工作性質，主管機關南部科學工業園區管理局要求茂迪要依照勞基法，處理不願意接受職務調整的員工。

雲嘉南分署長柯呈枋今天受訪時表示，雲嘉南分署與南科學管理局合作，主動協助這波受影響的茂迪員工。轄內的永康、台南、新營3個就業中心，至今天上午為止，已協助71人辦理求職登記，並提供工作推介及徵才訊息、職業訓練課程、失業給付請領等各項資源。

柯呈枋指出，資遣對員工經濟及家庭有很大的影響，會積極協助受影響員工盡快再進入就業市場，或培養第二專長。

雲嘉南分署指出，勞工因非自願離職，符合就業保險失業給付請領條件者，被保險人每月可領平均月投保薪資60%給付。

若被保險人有受其扶養的眷屬（指無工作收入的配偶、未成年子女或身心障礙子女）時，每一名眷屬可加給給付10%，最多以20%為限，最長可領6個月；若被保險人已滿45歲或是身心障礙者，最長可領9個月。

受大陸大砍太陽能補貼措施衝擊，太陽能電池大廠茂迪決定暫停南科太陽能矽晶圓長晶生產...
受大陸大砍太陽能補貼措施衝擊，太陽能電池大廠茂迪決定暫停南科太陽能矽晶圓長晶生產業務，並安排員工轉職。 記者謝進盛／攝影
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茂迪失業給付
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