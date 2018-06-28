消基會調查即時通訊軟體服務條款 6業者都有違規處

2018-06-28 11:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



《即時通訊軟體服務定型化契約應記載及不得記載事項》今年5月1日正式實施，但根據消基會調查國人常用的六款即時通訊軟體，並於其官方網頁上檢視服務條款是否符合所規範的內容，竟發現包括：Line、WeChat、Skype、WhatsAPP、PChome IM、M+ Messenger、RC語音，都有輕重不一的違規處，依據消保法若屆期不改正，將被處以新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。

針對國內使用率最高的LINE，消基會特別指出，LINE對於條款變更說明部分竟是「本公司判斷有必要時，得在不事先通知用戶的情形下隨時變更條款及個別使用條款」。對此，消基會董事長游開雄指出，業者可隨時更改服務條款內容，明顯不利消費者。

對此，LINE回應表示，已於6月25日公告最新政策，強調在做任何變更及個別使用，「我們會主動通知用戶，並事前徵求用戶同意，透過用戶的同意，使我們得以優化LINE所提供的服務」。

此外，消基會也指出，即時通訊軟體最常見的消費糾紛，即是付費購買的貼圖被刪除或消失，但相關的退款機制，在目前的定型化契約僅規範消費者帳號經刪除並被企業終止提供服務時的退費方式，並未針對業者在即時通訊軟體中提供的各種付費服務與付費貼圖，消費者該如何在發生糾紛時申請退費。

游開雄表示，政府僅規範貼圖、帳號誤刪有提醒警示機制並不周全，也應儘速把退費方式納入「應記載及不得記載事項」中，以維護消費者權益。

另在其他也攸關消費者權益的「揭露企業經營者資訊」、「履約保障機制」和「企業經營者暫停服務之處理」部分，消基會調查也發現，六款即時通訊軟體均有輕重不一的違規處。