工研院光碼技術結合布袋戲 霹靂「光」回顧戲偶故事

2018-06-27 18:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



暑假何處去？來場布袋戲與光碼的科技盛會吧。工研院將科技結合文創產業，促動文創產業新藍海，即將於6月29日登場的「霹靂藝術科幻特展」當中有展現結合工研院研發之光碼互動科技的成果，民眾只要透過手機，對準戲偶上的「光」掃描，即可一探每尊戲偶背後的深情故事及俠義傳奇。

工研院研發的光碼互動科技，是結合工研院的照明與可見光通訊技術，所發展出的創新智慧互動應用技術-「光碼互動科技」。利用LED燈以肉眼無法辨識的「快閃」打出「密碼」，民眾只需下載掃描光碼的應用程式（APP），對著受光的商品一拍，就會跳布袋戲偶(展品)相關資訊。

因此，燈具加上訊號模組，光就像是「會傳訊息的LED燈」，參觀者就可以利用手機接收燈光傳送出來的資訊，可應用在展覽傳遞展場資訊、產品訊息，也可應用在室內定位及其它與位置有關之貼心服務。

工研院服務系統科技中心主任鄭仁傑指出，現今資通訊科技發展瞬息萬變，各種新商業應用型態呈現爆發式成長，過去工研院的光碼互動科技就曾結合大潤發，透過手機，「掃描光線」就能接收到賣場傳遞出來的商品資訊、優惠方案；如今在結合霹靂布袋戲後，可望也為文創產業注入新的生命力，以更直覺、更細緻的解說服務，帶給參觀者全新的體驗。

工研院研發團隊強調，現代人已經習慣用QR CODE擷取資訊，光就如同像是「隱形」的QR CODE，只要燈光照射的範圍，就能接收資訊，不受角度限制，便捷又快速，不像QR CODE容易複製，更能免去個資遭竊的疑慮；近幾年更隨著LED照明的蓬勃發展，成為光碼技術推展的利基。