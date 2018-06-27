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工研院光碼技術結合布袋戲 霹靂「光」回顧戲偶故事

2018-06-27 18:44經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

暑假何處去？來場布袋戲與光碼的科技盛會吧。工研院將科技結合文創產業，促動文創產業新藍海，即將於6月29日登場的「霹靂藝術科幻特展」當中有展現結合工研院研發之光碼互動科技的成果，民眾只要透過手機，對準戲偶上的「光」掃描，即可一探每尊戲偶背後的深情故事及俠義傳奇。

工研院研發的光碼互動科技，是結合工研院的照明與可見光通訊技術，所發展出的創新智慧互動應用技術-「光碼互動科技」。利用LED燈以肉眼無法辨識的「快閃」打出「密碼」，民眾只需下載掃描光碼的應用程式（APP），對著受光的商品一拍，就會跳布袋戲偶(展品)相關資訊。

因此，燈具加上訊號模組，光就像是「會傳訊息的LED燈」，參觀者就可以利用手機接收燈光傳送出來的資訊，可應用在展覽傳遞展場資訊、產品訊息，也可應用在室內定位及其它與位置有關之貼心服務。

工研院服務系統科技中心主任鄭仁傑指出，現今資通訊科技發展瞬息萬變，各種新商業應用型態呈現爆發式成長，過去工研院的光碼互動科技就曾結合大潤發，透過手機，「掃描光線」就能接收到賣場傳遞出來的商品資訊、優惠方案；如今在結合霹靂布袋戲後，可望也為文創產業注入新的生命力，以更直覺、更細緻的解說服務，帶給參觀者全新的體驗。

工研院研發團隊強調，現代人已經習慣用QR CODE擷取資訊，光就如同像是「隱形」的QR CODE，只要燈光照射的範圍，就能接收資訊，不受角度限制，便捷又快速，不像QR CODE容易複製，更能免去個資遭竊的疑慮；近幾年更隨著LED照明的蓬勃發展，成為光碼技術推展的利基。

這項展特別將霹靂片場的情境作為展覽的軸心，並以光碼科技帶領參觀者進入一個虛實互動全新感官特殊體驗的霹靂奇幻新境界。展覽採線性時光回溯，從霹靂核心主角素還真作為第一人稱起始，回顧霹靂三十年的武林俠義，帶領大家勇闖霹靂布袋戲的時空與故事，感受霹靂布袋戲的傳承使命與創新精神。

即將於6月29日登場的「霹靂藝術科幻特展」當中有展現結合工研院研發之光碼互動科技...
即將於6月29日登場的「霹靂藝術科幻特展」當中有展現結合工研院研發之光碼互動科技的成果，民眾只要透過手機，對準戲偶上的「光」掃描，即可一探每尊戲偶背後的深情故事及俠義傳奇。　圖／工研院提供
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霹靂工研院文創產業
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