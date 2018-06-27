中華電信領先啟用IPv6 引領台灣IPv6起飛

2018-06-27 18:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



國際網路IP管理機構「亞太網路資訊中心（APNIC）」27日以「中華電信在台灣率先啟用IPv6」為題，報導中華電信在行動4G網路、光世代網路及公眾Wi-Fi網路啟用IPv6技術，是台灣第一家啟用IPv6的業者，提升全台灣IPv6比率超過13%。

依據台灣網路資訊中心（TWNIC）IPv6全球排序網站公開資訊，台灣排名第28名（106年12月排名第67名），中華電信行網IPv6 比率40%與HiNet固網18%分獲台灣商用網路公司第一名及第二名，顯示中華電信IPv6技術能力領航業界，持續推動台灣IPv6產業發展。

「亞太網路資訊中心」掌管亞太區IP位址，是重要的國際網路資源管理中心。該中心已於今年6月7日報導「台灣IPv6起飛」狀況，並於27日出版之專題報導中深入說明中華電信IPv6的部署歷程、挑戰及未來IPv6創新應用服務展望。

中華電信技術執行副總林國豐表示，面對全球IPv4位址用罄及未來發展，國內企業及內容服務業者，應儘速規劃逐步導入IPv6，確保業務持續發展並與國際接軌」。中華電信已於107年2月份4G行動上網全面啟用IPv6、5月份HiNet 光世代全面啟用IPv6及公眾Wi-Fi逐步啟用IPv6，已累積豐富IPv6技術能力與維運經驗，中華電信是台灣企業用戶及內容業者部署IPv6最佳選擇。

IP（Internet Protocol）位址即網際網路協定位址，如同門牌地址，主要提供客戶於網際網路上接收與傳送資訊。因應全球IPv4位址用罄，啟用IPv6更符合未來多元行動終端及萬物聯網發展需求，以提供客戶更廣泛服務應用，例如:車聯網/自駕車、智慧城市、智慧家庭及醫療健康照護等。