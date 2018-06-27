台灣大攜手美國新創公司 布局物聯網

2018-06-27 16:58 中央社 台北27日電



台灣大哥大今天宣布與美國新創公司Able Device共同推出SIMbae服務，透過安裝該程式後SIM卡可兼具金鑰管理及微型處理器功能，開創物聯網領域更多可能性。

台灣大表示，2018 GSMA行動通訊大會上海展場本周登場，台灣大哥大提供網路服務及SIM卡，AbleDevice則提供研發多年的SIM卡獨家技術，雙方合作可望解決許多物聯網服務提供商的痛點，滿足市場上更多企業的需求。

台灣大哥大說明，與Able Device合作推出的SIMbae服務，在台灣大哥大的SIM卡中安裝SIMbae小程式，可透過金鑰管理功能，讓企業可以遠端更新物聯網應用的密碼，利用行動網路傳輸的高安全性，確保遠端更新的資安需求，也可讓SIM卡化身微型處理器來控制物聯網裝置，例如智慧路燈的開關，裝置本身不再需要處理器，將變得更省電、更省成本和空間。

台灣大哥大新創服務副總經理詹兆源表示，物聯網的世界已不能單打獨鬥，台灣大利用「網路布建」、「平台整合」和「創新應用服務」3項優勢，不間斷地與國內外合作廠商攜手製造雙贏。

目前在台灣已有超過50個國內外廠商與台灣大哥大共同建構出完整的物聯網生態系。