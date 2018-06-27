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周刊：寒舍長媳二度出軌 情牽小十歲汽車業務

上銀下半年營運樂觀 半導體設備需求熱

2018-06-27 10:06中央社 台中27日電

上銀董事長卓永財表示，上半年業績可望較去年同期成長，下半年營運樂觀，目前看面板和半導體等高精密設備需求依然旺盛，上銀也切入韓國汽車供應鏈。

上銀今天上午在台中舉行股東會。卓永財致詞表示，今年上銀持續擴充，今年上半年營運看來不錯，可比去年同期成長，展望下半年營運樂觀。今年上銀也打進韓國汽車供應鏈。

展望明年初，卓永財表示，雖然中國大陸手機產業發展趨緩，不過面板和半導體等高精密設備需求依然旺盛，此外印度汽車工業市場也穩健成長。

觀察半導體設備需求，卓永財表示，目前半導體產業設備持續擴充，預估擴充在2022年完成，目前半導體產業製程設備需求熱，台灣持續切入半導體周邊和自動化設備領域。

觀察去年營運表現，卓永財表示，上銀去年打進日本半導體產業鏈，目前持續增加新客戶，上銀去年也切入汽車工業領域，目前進展順利。

上銀在致股東報告書指出，去年打進日本主要汽車廠、半導體和中大型企業供應鏈，4大汽車廠指定設備供應體系採用上銀產品。上銀目標成為日本市場的第2大傳動系統供應商。

在歐洲市場，去年上銀也增加一家德國汽車廠做為合作夥伴，並且與全球半導體龍頭及其設備大廠積極策略合作。

在產能布局，上銀雲林科技園區3期和嘉義大埔美一期新廠陸續加入，台中精密園區2期規劃未來投入工業及醫療機器人研發與產能擴充。

上銀美國子公司已經遷入購地自建的新廠，產能和售服能量逐步提升，中國大陸子公司一期廠房已落成，除了負責後製程及機器人生產，也具備物流中心功能，可即時供應中國大陸市場需求。

上銀半導體卓永財
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