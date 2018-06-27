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施振榮赴牛津演講 籲台灣應以「創新矽島」為發展願景

2018-06-27 05:14聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

宏碁集團創辦人施振榮26日應邀首度赴英國牛津大學開講，分享台灣經驗。施振榮指出，台灣應以「創新矽島」為發展的願景，並掌握ABCD大趨勢所帶來的創新機會，讓台灣成為王道國際夥伴。

施振榮此次應邀在牛津大學賽德商學院（Said Business School）演講，特別以「台灣—創新矽島･東方矽文明」為題開講。

對於台灣未來發展願景，他指出，他曾在1989年提出台灣要成為「科技島」與「世界公民」的願景，如今面對未來的挑戰與機會，他提出台灣未來要以成為世界的創新矽島（Si-nnovation Island）為新願景，打造台灣成為東方矽文明（Eastern Si-vilization）的發祥地。

他也特別對這群海外的聽眾說，台灣雖然不大，但台灣在全世界科技產業的發展過程中做出許多具體的貢獻。當年產業發展由「垂直整合」轉移到「垂直分工」的產業生態，來自台灣的企業—宏碁與台積電分別在個人電腦與半導體的典範轉移，都率先扮演了關鍵角色。

施振榮指出，90年代初，當時正值產業典範轉移的關鍵轉折點，哈佛商業評論提出產業將走向「沒有電腦製造廠的電腦公司」、「沒有晶圓製造廠的半導體公司」新模式，而1992年宏碁再造也提出了「微笑曲線」，都加速促進產業朝此方向邁進。

面對大環境的快速變遷，施振榮也指出，台灣的下一步應該要掌握ABCD大趨勢，包括人工智慧（AI）、大數據（Big Data）、雲計算（Cloud）、硬體裝置（Devices），雖然面臨的新挑戰愈來愈多，不過也充滿許多新的機會，應該要在硬體裝置的基礎上放上更多軟體及服務的附加價值。

施振榮依他過去的觀察表示，大陸是所有人的機會，日本則是所有人的教訓，南韓則是所有人的敵人，但台灣是所有人的朋友。

施振榮也呼籲，台灣未來應該要與所有國際上的合作夥伴一同攜手打造王道的產業生態，共創價值。

施振榮也指出，過去台灣企業擁有許多的優勢及特色，包括創業精神、彈性、速度等等，尤其重要的是資通訊及半導體領域的相關創新，都是國際合作夥伴可以借重的，也藉由台灣的貢獻讓ICT產品加速普及化，讓全世界人人都能買得起。

未來台灣除了要繼續對全世界的物質文明做出貢獻外，他表示，台灣也要為世界的精神文明做出具體貢獻，以矽科技帶動中華文化的文藝復興，在台灣發展出有助提升生活品質與智慧城市的案例，並成為亞洲的典範。

在演講最後，施振榮也將他近年力推的王道思維及想念介紹給英國的朋友們，他說，王道不是談古代的帝王之道，而領導人之道，核心信念就是：創造價值、利益平衡、永續發展。在六面向價值的思考下，相信一定有助於大家攜手共創價值。

施振榮應邀赴英國牛津大學演講，呼籲台灣以創新矽島為願景，與國際夥伴攜手共創價值。...
施振榮應邀赴英國牛津大學演講，呼籲台灣以創新矽島為願景，與國際夥伴攜手共創價值。圖／施振榮辦公室提供
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施振榮應邀赴英國牛津大學開講。圖／施振榮辦公室提供
施振榮應邀赴英國牛津大學開講。圖／施振榮辦公室提供
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