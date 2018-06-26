亞矽中心助菁英新創進軍矽谷 催生台灣矽谷幫

2018-06-26 15:25 中央社 台北26日電



政府推動「亞洲˙矽谷」除了要扶植新創，更希望將新創事業推向國際舞台，亞洲矽谷計畫執行中心因而規劃美國矽谷新創拓商交流團，協助菁英新創進軍矽谷，催生「台灣矽谷幫」。

亞洲矽谷計畫執行中心將籌組美國矽谷新創拓商交流團，即日起至7月2日接受報名，預計篩選出3至5組菁英新創團隊，於7月30日至8月1日出團，前進矽谷進行商務交流與市場拓展，希望建立實質合作關係。

亞矽行政長黃瓊雅表示，將透過評選機制，選出具流暢英語能力、技術成熟、有意打入矽谷市場的新創團隊，藉由政府的力量，帶他們前進矽谷，也期許未來不再只有台灣人赴矽谷發展的單向流動，而是在政府鼓勵支持之下，催生更多與矽谷市場有鏈結的台灣新創團隊，創造「台灣矽谷幫」。

黃瓊雅說明，這次拓商團不只是參訪，亞矽執行中心與國際創業加速器美國矽谷創業學校（DraperUniversity）合作，替台灣新創團隊量身訂做一天一夜的課程，內容涵蓋新創要如何定位、行銷產品，如何訂定商業模式，如何跟創投談、要找哪類投資人，甚至是公司技術成熟後，何時要被併購、要做什麼準備，以及被併購會遇到的問題等。

此次拓商團也會請當地僑務委員會引薦矽谷台僑二代與台灣新創團隊交流，並規劃參訪矽谷的科技大廠。

黃瓊雅表示，亞矽身為官方角色，可以幫助新創事業做到許多自己做不到的事情，如鏈結資源、增加曝光機會，以及整合各部會能量等；未來也會尋找各式機會，強化台灣新創與矽谷的連結。