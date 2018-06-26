中橡碳煙事業轉盈 擬在歐美設新廠

2018-06-26 13:37 中央社 台北26日電



中橡今天召開股東常會，通過去年財報及股利分配案，董事長張安平表示，碳煙事業去年轉盈，印度廠年產能將分3階段擴充至45萬噸，未來還準備在歐美設新廠。

中橡去年合併營收新台幣201.13億元、稅後純益22.73億元、每股稅後純益(EPS)3.69元，每股配發股利2.8元，包括現金股息1.8元、股票股利1元。

張安平表示，碳煙事業印度廠去年轉盈，年產能將分2階段擴充到45萬噸，並準備設立特用碳煙研發，另在歐美等地覓地籌建年產能15萬新廠，生技事業孤兒藥專利即將在2021年至2023年到期，新藥研發進度順利，電池廠能元科技產能已經滿載，第2條產能預計年底投產，未來設立二廠。

張安平指出，中國大陸碳煙市場供需出現改善，當地碳煙廠從高峰的2000家降至近期的200家，由於中國大陸嚴格執行環保標準，要求脫硝、脫硫，對碳煙供需市況是正面訊息。

至於生技事業的龐貝症孤兒藥權利金自2006年第4季開始認列後，歐洲專利將在2021年、美國則在2023年到期，雖然專利到期不代表就沒有權利金收入，但新藥開發能否順利接上，目前沒有100%把握。

此外，電池事業的能元科技自成立以來都是虧損，今年第1季已經開始小賺，原有產能均已滿載，並新設第2產線，預計年底投產，2019年營運樂觀以待。

中橡股東會今天也進行董事長改選，當選名單台泥代表人張安平、辜公怡，富品投資人法人代表辜公愷，中信投資法人代表溫堅，獨立董事當選人則為池慶康、陳耀生、丁原偉。