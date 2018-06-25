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精英開發智慧音箱等新品 將帶動2019年業績成長

2018-06-25 21:14經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

精英啟動轉型雙引擎，布局電動車與智慧音箱，總經理楊龍光今（25）日表示，精英轉投資美國智慧充電公司，新品有望2019年先行搶攻美國電動車市場，2020年起貢獻營收；智慧音箱部分，目前正在洽談美系新客戶，若順利2018年第4季簽下訂單，2019年起將量產出貨，成為帶動2019年成長的新引擎。

精英看好電動車市場，2019年光美國加州，就將釋出25萬個充電樁需求，楊龍光指出，透過精英的OEM、ODM強項，結合美國智慧充電公司研發出的產品，2019年起有望先從美國市場進攻智慧充電需求，2020年起可望顯著貢獻營收。

楊龍光指出，精英投資超過百萬美元，持有美國智慧充電公司20-25%股份，雙方合作模式是由美國智慧充電公司負責設計產品，精英負責生產、製造到組裝的智慧充電系統，目前該產品正在跟各大傳統車廠的動電車，尋求認證中。

智慧音箱方面，楊龍光說，正在與美國資通訊大廠洽談，將從該公司原有的智慧音箱改良，推出新一代的智慧音箱產品，如果成功接下訂單，最快2018第4季可貢獻部分營收，2019年起可放量出貨，成為帶動2019年業績成長的另一項新產品。

電動車營收車市
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