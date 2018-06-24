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柯勝峯揭露光陽電動車 三個關鍵設定

2018-06-24 20:07聯合報 記者高詩琴╱即時報導

台灣電動機車戰燒得如火如荼，油車領導廠商光陽（Kymco）將於8月正式投入戰局。光陽拋出獨特的商業模式「在家充電為主，快充交換為輔」。光陽董事長柯勝峯接受本報專訪時，親自揭露核心電源、5公斤輕量電池與單次計費三個關鍵設定的原因。他也強調，現在從油車改電車不僅是「無痛轉換」，電動車還有更多優點。

具有54年歷史的光陽，國內燃油機車市佔率達4成，推出ionex車能網與電動機車新品是轉型的一大里程碑。柯勝峯受訪時坦言，「對油車，不會覺得不捨」，他對電動車發展非常樂觀。

柯勝峯指出，現在消費者選擇改買、改騎電動車，不僅是「無痛轉換」，電動車還有三項優點。第一是置物箱空間更大了，第二是騎乘的感覺更好，沒有震動也沒有噪音。在移動的需求上，電動車可以滿足消費者的期待。

不同於換電為主的Gogoro，光陽電動機車最獨特的就是核心電源建置，就算消費者把抽取式電池拿出來充電，機車靠著核心電源仍然去以發動。

柯勝峯解釋，光陽的核心理念是「在家充電」，因此一定要讓所有車主能夠心甘情願去充電。5公斤的輕量化抽取式電池，是經過不同體型、性別、年齡的族群反覆測試後，「我們確定，5公斤是人能夠單手提取的重量上限」，「就算爬個3、5樓，我都做得到」。電池的密度會隨著科技發展而增加，但人的體能卻無法。一個電池就算續航力再高，不好用、不好提就沒有用。

柯勝峯說，研發時一個討論重點就是，如何不要讓消費者因為充電而等待，因此想到「如果車上還有一顆電源呢？是否就不用等了」。快充一小時，雖然不是目前技術可行最快的數字，但重點並不是一小時，而是「消費者不用等」。靠著核心電源，消費者在電池充電時，仍然可以到處騎車去做想做的事情。

柯勝峯指出，電動機車的交換電池，就像是手機的行動電源一樣。在目前一核心、一抽取電源下，實際騎起來續航力約有30多公里。交通部的統計是每人每天平均騎13公里，「因此已經可以滿足八成客群了」。但是，光陽還是會在明年推出2000個交換站，這就是要消除消費者的擔憂，接受度、能見度能提高。

不過，柯勝峯說，他相信，九成的人都不會用到交換站，因為在家充電、快充已經很好用了，「除非你突然有急事都不能等，或是有長途旅行需求」。這也是為什麼光陽對於在外快充、交換站都設置「單次收費」的原因，因為消費者根本無法預期自己什麼時候會有需求，因此不能綁定月租費。

光陽機車發表「ionex車能網」掀起許多話題，董事長柯勝峯說明電動機車車體與電池...
光陽機車發表「ionex車能網」掀起許多話題，董事長柯勝峯說明電動機車車體與電池充電方式，以及未來運作的機制，左為交換式電池櫃。記者邱德祥／攝影
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