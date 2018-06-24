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清大研發聰明AI 呵護晶圓製造 恆溫又節能

2018-06-24 13:05聯合報 記者郭政芬╱即時報導

科技部人工智慧製造系統研究中心主任簡禎富，領導清華大學團隊研發，利用AI和大數據...
科技部人工智慧製造系統研究中心主任簡禎富，領導清華大學團隊研發，利用AI和大數據分析技術即時預測晶圓廠冷卻需求變化。圖／擷取自清大網頁
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半導體、面板廠要維持恆溫的製造環境，冰水主機耗電量佔廠務系統耗電大宗。科技部人工智慧製造系統研究中心主任簡禎富，領導清華大學團隊研發，利用AI和大數據分析技術即時預測晶圓廠冷卻需求變化，協助產業智慧製造更有效提昇能源使用效益。

旺宏電子為進一步提昇節能效益，更率先採用AI和大數據分析技術。曾獲得103年與105年經濟部全國節能績優競賽優等獎的十二吋晶圓五廠，今年2月初導入冰機節能技術，廠務系統連結清大開發的AI演算法，每日早、晚各給出一次開關機決策建議，截至五月底止，已經驗證具體執行成效顯著。

旺宏電子副總經理陳瑞坤表示，此技術可在既有節電措施上再提昇0.36%的效能，以目前月產能約兩萬片推估，一年可降低碳排放量385噸，約當於一座大安森林公園一年碳吸附量。

簡禎富表示，團隊利用AI和大數據分析技術，即時預測晶圓廠冷卻需求變化，掌握高、低點以精準地最佳配置冰機，並分析冰機設備運轉大數據，預估各冰水主機的健康狀況和所能供應的冷凍噸，以優化開關冰機配置組合的最佳決策，使各冰機運作在最佳效率區間，並滿足冷凍噸的需求。

簡禎富指出，當設備有潛在運轉風險時提早作預警，並產生精準調度建議給廠務人員，包含開啟或關閉哪台冰機、哪幾台冰機需要提早檢視設備狀況，滿足冷凍噸需求和優化運轉效益，達到節能並提高人力和設備效能，避免人員經驗差異所造成的決策不一致。未來應能推廣至其他產業以協助節能。

晶圓廠大數據和大

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