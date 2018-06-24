小米啟動招股 台廠鏈拉砲

2018-06-24 01:35 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 何佩儒 ／香港23日電



小米董座雷軍 （路透） 分享 facebook 小米創辦人兼董事長雷軍23日表示，小米是全球罕見融合硬體、新零售、互聯網「鐵人三項」的創新商業模式企業，去年硬體（手機）營收占比約七成，未來非手機的IoT（物聯網）產品占比目標達四到五成，海外市場營收預估仍有十倍成長空間。

小米23日在香港舉行全球招股記者會，小米此次預計發行21.8億股，發行股價港幣17元（約新台幣65.65元）到港幣22元（約新台幣84.96元），預計募資47億美元到61億美元（約新台幣1,424億元到1,847億元），預估市值達550億美元到700億美元（約新台幣1.6兆元到2.1兆元）。預計25日招股，7月9日在香港掛牌。

小米台灣供應鏈包括鴻海旗下富智康、英業達、聯發科、友達、新鉅科等，隨小米IPO及業績成長，可望跟進拉出一波慶祝行情。

雷軍表示，小米去年扣除優先股轉換普通股因素，獲利人民幣54億元（約新台幣251.7億元），首季獲利人民幣17億元（約新台幣79億元）。小米承諾硬體利潤率不能超過5%，一旦超過5%，將把多出的利潤回饋給消費者。

雷軍強調，小米是一家硬體加上新零售及互聯網的全方位公司。小米的商業模式，是提供便宜又好的硬體產品，透過電商新零售平台的高效率銷售，由上述兩者帶動大量人流，透過互聯網服務將人流變現，成為利潤，也就是「鐵人三項」的商業模式 。

雷軍強調，很全球手機市場去年銷售14.7億支，小米去年銷售9,000萬支手機，未來幾年仍會維持緩步成長。另外，小米在產品品類持續擴張，加上生態鏈小米已有100多種品類，未來還將持續有新產品加入；最後則是海外市場拓展，小米目前已進入74個國家，還有很多國家未進入，預估未來會有十倍成長空間。

去年小米營收約有七成來自手機，IoT占比約兩成，互聯網一成，至於獲利主要來自網路。

有關CDR部分，小米表示，將在適當時間發行，但目前沒有時間表。至於中美貿易問題，長期來看是樂觀的，小米也會在適當時間進入美國市場。