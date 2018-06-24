親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

MLB／林子偉打擊回溫 本季第2度登上大聯盟

小米啟動招股 台廠鏈拉砲

2018-06-24 01:35經濟日報 特派記者何佩儒／香港23日電

小米董座雷軍 （路透）
小米董座雷軍 （路透）
分享
小米創辦人兼董事長雷軍23日表示，小米是全球罕見融合硬體、新零售、互聯網「鐵人三項」的創新商業模式企業，去年硬體（手機）營收占比約七成，未來非手機的IoT（物聯網）產品占比目標達四到五成，海外市場營收預估仍有十倍成長空間。

小米23日在香港舉行全球招股記者會，小米此次預計發行21.8億股，發行股價港幣17元（約新台幣65.65元）到港幣22元（約新台幣84.96元），預計募資47億美元到61億美元（約新台幣1,424億元到1,847億元），預估市值達550億美元到700億美元（約新台幣1.6兆元到2.1兆元）。預計25日招股，7月9日在香港掛牌。

小米台灣供應鏈包括鴻海旗下富智康、英業達、聯發科、友達、新鉅科等，隨小米IPO及業績成長，可望跟進拉出一波慶祝行情。

雷軍表示，小米去年扣除優先股轉換普通股因素，獲利人民幣54億元（約新台幣251.7億元），首季獲利人民幣17億元（約新台幣79億元）。小米承諾硬體利潤率不能超過5%，一旦超過5%，將把多出的利潤回饋給消費者。

雷軍強調，小米是一家硬體加上新零售及互聯網的全方位公司。小米的商業模式，是提供便宜又好的硬體產品，透過電商新零售平台的高效率銷售，由上述兩者帶動大量人流，透過互聯網服務將人流變現，成為利潤，也就是「鐵人三項」的商業模式 。

雷軍強調，很全球手機市場去年銷售14.7億支，小米去年銷售9,000萬支手機，未來幾年仍會維持緩步成長。另外，小米在產品品類持續擴張，加上生態鏈小米已有100多種品類，未來還將持續有新產品加入；最後則是海外市場拓展，小米目前已進入74個國家，還有很多國家未進入，預估未來會有十倍成長空間。

去年小米營收約有七成來自手機，IoT占比約兩成，互聯網一成，至於獲利主要來自網路。

有關CDR部分，小米表示，將在適當時間發行，但目前沒有時間表。至於中美貿易問題，長期來看是樂觀的，小米也會在適當時間進入美國市場。

小米概念股 圖／經濟日報提供
小米概念股 圖／經濟日報提供
分享
雷軍談話重點 圖／經濟日報提供
雷軍談話重點 圖／經濟日報提供
分享

小米新台幣

相關新聞

鴻海威州廠28日奠基 傳川普要來

2018-06-24 01:35

純萃材料 拯救空汙大作戰

2018-06-24 00:11

戴清智堅持18年 尖端技術上太空

2018-06-24 00:11

純萃材料公司英文名 源自神話

2018-06-24 00:11

致勝心法／把1塊錢商品 做出100倍價值

2018-06-24 00:11

清大AI助旺宏 優化晶圓廠冰機運轉節電效益

2018-06-23 12:30

機器人聯網 鴻海要省80％人力

2018-06-23 01:47

被動元件缺貨 大數據預知

2018-06-23 01:47

郭董四兩撥千斤 妙回阿土伯政治話題

2018-06-23 01:47

仁寶啟動世代交替 翁宗彬將升總座

2018-06-23 01:47

CPU龍頭英特爾上調財測 供應鏈樂

2018-06-23 01:47

英特爾CEO空窗 有利台積超車

2018-06-23 01:47

力挺FII 郭董看好加乘效果

2018-06-23 01:47

被動元件飆升 仁寶代工價喊漲

2018-06-23 01:47

虛擬幣退燒 台積挖礦訂單恐腰斬

2018-06-23 01:47

鴻海轉型 郭董五年內不言退

2018-06-23 01:47

鴻海轉型 航母轉彎…郭台銘5年內不退休

2018-06-22 23:43

工業互聯網商機爆發 佳世達3道防線抵禦貿易大戰

2018-06-22 12:46

仁寶喊漲代工價 反映零組件上漲成本

2018-06-22 22:19
看更多

熱門文章

國人投保率達246.04％ 過半保費在買利變型保單

2018-06-23 06:52

搶攻學生族群 Gogoro 499元騎到飽專案今開跑

2018-06-23 20:58

離岸風電決標出現破盤價 龔明鑫：樂見此趨勢

2018-06-23 12:47

最低工資專法訂定 央行獻策3大方向

2018-06-23 11:22

因應退休潮 台電12月將招考700人

2018-06-23 18:03

中鋼三巨頭滿頭白髮 傳承意味濃

2018-06-23 22:32

去年外勞逃跑率 15年來最低

2018-06-23 12:55

清大AI助旺宏 優化晶圓廠冰機運轉節電效益

2018-06-23 12:30

美鋼鋁關稅國家豁免 鄧振中：持續爭取中

2018-06-23 09:04

華信首架自購ATR快出爐 7月到台灣

2018-06-23 11:15

移工團體：仍有仲介強迫收「買工費」

2018-06-23 12:56

台灣懷石料理始祖 「新都里」歇業了

2018-06-24 00:16

台續爭取鋼鋁關稅豁免 鄧振中：美方未給確切答案

2018-06-23 06:52

陸進口苯乙烯課重稅 台商控管成本仍具競爭力

2018-06-23 03:43

台持續爭取鋼鋁關稅豁免 美尚未給答案

2018-06-23 13:44

OPEC小幅增產 投信：景氣成長油價不會差

2018-06-23 20:42

全球基因檢測規模大躍進 今年衝580億美元

2018-06-24 00:11

離岸風電 未來20年購電費1.7兆

2018-06-24 01:33

離岸風電購電費用 20年逾1.7 兆

2018-06-24 00:58

學生暑期打工 應留意是否被虛報薪資

2018-06-23 17:13

鴻海威州廠28日奠基 傳川普要來

2018-06-24 01:35

匯市最前線／出口商拋匯…台幣有撐

2018-06-24 00:35

精準醫療 躍產業超新星

2018-06-24 00:11

小米啟動招股 台廠鏈拉砲

2018-06-24 01:35

精準醫療商機驚人 科技業也搶進

2018-06-24 00:11

蔡總統訪富田 力推電動車發展

2018-06-24 01:45

以色列精準灌溉 沙漠變良田

2018-06-24 01:35

台灣168／電子票證流通卡數多16％

2018-06-24 00:11

電動車商機／留下關鍵技術 長保優勢

2018-06-24 01:35

電動車商機／總統訪富田 挺國產廠商

2018-06-24 01:35

台灣可望脫離口蹄疫區 豬隻拚外銷潛力雄厚

2018-06-24 00:58

離岸風電開發／防「爛尾」 律師籲建立銀行接手機制

2018-06-24 00:58

純萃材料 拯救空汙大作戰

2018-06-24 00:11

每周一勢／從事網路銷售企業 達9.2萬家

2018-06-24 00:11

以色列軍旅菁英訓練 催生「獨角獸」

2018-06-24 01:35

離岸風電開發／龔明鑫樂見產業「規模經濟」

2018-06-24 00:58

5月景氣燈號27日發布 有望連四綠

2018-06-24 00:58

我爭取鋼鋁豁免 美還要考慮

2018-06-24 01:28

戴清智堅持18年 尖端技術上太空

2018-06-24 00:11

財經觀點／純網銀申設 法規也要到位

2018-06-24 01:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top