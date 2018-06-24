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鴻海威州廠28日奠基 傳川普要來

2018-06-24 01:35經濟日報 記者尹慧中／台北報導

鴻海董事長郭台銘。 （聯合報系資料庫）
鴻海董事長郭台銘。 （聯合報系資料庫）
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鴻海集團美國威斯康辛州新廠區預計在當地時間6月28日舉行奠基儀式。鴻海董事長郭台銘也預告，鴻海集團在美國威州的新廠活動他將親自出席，同時在在美國新廠投資也已追加3,000萬美元環保預算，可以說遠超美國環保法規。

美國威斯康辛州地方媒體頻傳，因配合美國總統川普以及相關官員、郭台銘等行程安排下，奠基儀式曾兩度變更時間，不過目前確定有望維持在當地時間6月28日舉行。

鴻海集團布局美國市場多年，自1985年成立美國辦事處且創立自有製造品牌「foxconn」迄今，先後在維吉尼亞州、印地安那州、加州以及賓州投資，不過一向相當低調，直至美國飛鷹計畫浮上檯面並搭上當地先進製造的政策。

去年由郭台銘率隊在白宮宣布系列的美國飛鷹投資系列計畫揭開序幕，將在威斯康辛州四年投資100億美元設10.5代廠，基地位於的蒙特普萊森（Mount Pleasant），是集團轉型發展8K+5G生態系統的布局之一。

威斯康辛州密爾瓦基哨兵日報導，川普鼓勵鴻海集團在當地投資平面顯示器，威州州長沃克與郭台銘雙方首度會晤時間點則是在去年4月，在當時白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）的辦公室。

至於美國媒體先前已多次傳出，川普非常有可能與會，鴻海集團在當地的投資案，也是威州州長沃克競選連任的關鍵政績之一。

依據鴻海集團規劃，威斯康辛州的投資將作為集團發展8K+5G生態系統的後盾，並結合新總部預定包含創投加速器、風險投資與一系列相關計畫支持鴻海集團在當地的發展，提供在教育、醫療、體育娛樂與安全、智慧社區等垂直整合方案發展。

鴻海集團美國威斯康辛州新廠動態 圖／經濟日報提供
鴻海集團美國威斯康辛州新廠動態 圖／經濟日報提供
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鴻海郭台銘威州

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