英特爾CEO空窗 有利台積超車

2018-06-23 01:47 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



英特爾執行長科再奇突然請辭，讓這家晶片大廠提前面臨接班人選問題，拖累股價21日收盤大跌2.4%，22日早盤反彈上漲逾1%。展望未來，分析師認為，科再奇突然下台，將讓英特爾領導階層遭遇空窗期，不利拓展晶圓製造業務，從而讓台積電取得更強的競爭優勢。

Cowen分析師蘭姆塞認為，科再奇下台對英特爾近期業務風險不大，但科再奇原本晉升的主因是他在晶圓製造有豐富歷練，因此值此英特爾苦於因應10奈米開發落後、來自台積電的競爭壓力加劇之際，這次人事異動會留下極大的空窗，雖然英特爾執行長這樣的位子會吸引外部人選，但英特爾這次的領導或公司文化異動，來的特別不是時候。

英特爾發展10奈米製程遭遇技術瓶頸，預料明年量產，比預訂日程晚了兩年，也因此使台積電等對手拉近差距。

台積電據報導計劃今年內以7奈米技術生產蘋果iPhone微處理器。

華爾街日報分析，科再奇閃辭，讓英特爾立即得面對諸多挑戰，還得找合適人選來因應這些挑戰，這個消息是利空還是利多，都反映在股價上，顯示股東有點擔心。