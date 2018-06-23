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英特爾CEO空窗 有利台積超車

2018-06-23 01:47經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

英特爾執行長科再奇突然請辭，讓這家晶片大廠提前面臨接班人選問題，拖累股價21日收盤大跌2.4%，22日早盤反彈上漲逾1%。展望未來，分析師認為，科再奇突然下台，將讓英特爾領導階層遭遇空窗期，不利拓展晶圓製造業務，從而讓台積電取得更強的競爭優勢。

Cowen分析師蘭姆塞認為，科再奇下台對英特爾近期業務風險不大，但科再奇原本晉升的主因是他在晶圓製造有豐富歷練，因此值此英特爾苦於因應10奈米開發落後、來自台積電的競爭壓力加劇之際，這次人事異動會留下極大的空窗，雖然英特爾執行長這樣的位子會吸引外部人選，但英特爾這次的領導或公司文化異動，來的特別不是時候。

英特爾發展10奈米製程遭遇技術瓶頸，預料明年量產，比預訂日程晚了兩年，也因此使台積電等對手拉近差距。

台積電據報導計劃今年內以7奈米技術生產蘋果iPhone微處理器。

華爾街日報分析，科再奇閃辭，讓英特爾立即得面對諸多挑戰，還得找合適人選來因應這些挑戰，這個消息是利空還是利多，都反映在股價上，顯示股東有點擔心。

不過，分析師蕭特認為 ，英特爾需要一位新執行長來迎接新挑戰，但股價「只跌2.4%」，反映投資人樂觀預期未來的新任執行長能因應挑戰。

經濟日報提供
經濟日報提供
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英特爾台積電奈米

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