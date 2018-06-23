被動元件飆升 仁寶代工價喊漲

2018-06-23 01:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／台北報導



仁寶總經理陳瑞聰。 報系資料照 分享 facebook

仁寶總經理陳瑞聰昨（22）日表示，因應被動元件等零組件大漲導致成本上揚，仁寶第3季將強力執行價格調整，是此波零組件缺貨潮爆發後，第一家漲價的代工廠。

他透露，目前被動元件現貨價「高到嚇人」，尤其是給智易等網通產品的被動元件價格，是以十倍的速度在飆漲。

過往代工價格少見調漲，仁寶此次喊聲漲價，市場關注。陳瑞聰未透露仁寶漲價幅度，業界評估，漲幅個位數百分比。相較仁寶漲價，英業達表示，目前沒有漲價的想法；廣達、緯創與和碩則不評論。

經濟日報提供 分享 facebook

仁寶昨天舉行股東會，陳瑞聰在會後表示，之前他已經釋出漲價訊息，並在第2季持續與客戶溝通，考量7月又有一波被動元件醞釀調漲，為反映成本，預計第3季將強力執行價格調整。

陳瑞聰表示，目前多數客戶願意接受漲價，少部分客戶不同意調整，仁寶就只能供應六成貨源。他說，現在被動元件要去現貨市場調貨，如果客戶願意補貼上漲的價格，仁寶就會去現貨市場拿貨。

至於金仁寶集團如何面對，陳瑞聰說，目前是以仁寶、康舒、智易與鋐寶等集團的採購力量，與被動元件廠談長約，確保供貨無虞。

至於跟客戶漲價成功後，是否有利第3季獲利？陳瑞聰說，首季匯兌損失3億多元，第2季新台幣走貶，對毛利率是有幫助，他笑說，「新台幣匯率急貶，我會睡得比較安穩一點」。

仁寶此次漲代工價，引起業界關注。其他代工廠方面，英業達昨天表示，目前沒有調漲代工價格的打算。

有業界人士私下表示，代工價要調整很難，畢竟全球PC代工廠就這麼幾家，市場相當透明，你若是漲價，訂單可能就轉到別人手中，建議代工廠本身要做好管理。