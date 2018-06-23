郭董四兩撥千斤 妙回阿土伯政治話題

2018-06-23 01:47 經濟日報 記者 曾仁凱 經濟日報 記者 尹慧中



鴻海昨（22）日召開股東會，面對資深股民阿土伯每年都提支持選總統、今年又喊盼郭董效法川普參選，郭台銘今年罕見妙回：「川普年紀比我大好幾歲，他已經70多歲了，我還沒有。」

阿土伯已至少三年力拱郭台銘選總統，昨也在股東會上發言，拋出要再加碼500萬元，打算捐出2,000萬元成立後援會，贊助競選。對此，一向不回答政治題的郭台銘罕見妙答，「要糾正一點」，「川普年紀比我大好幾歲，他已經70多歲了，我還沒有」。四兩撥千斤的避開敏感的政治話題。

不過，相較於前兩年鴻海剛入主夏普以及競標東芝半導體部門的霸氣發言，由於目前鴻海處於轉型中的三年期紮實工作年的第一年，郭董相對低調且更加務實。

昨天臨時動議，阿土伯搶先發言，表示「郭董啊！你這陣子有點鬱卒，和去年滿臉春風差一點」。不過隨即郭董立即幽默反問與會股東，更強調沒有憂鬱，而是100%有信心，和股東大會無關議題無法回應。

郭台銘強調，很多大公司都提到要投資人工智慧，鴻海也積極布局，更有非常大的生產大數據，在大量投資與大數據分析、雲移物大智網領域都有很強的技術支持，尤其FII已上市，預料在2018-2020年持續投入，2020年將創造豐收的價值。