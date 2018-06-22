仁寶喊漲代工價 反映零組件上漲成本

2018-06-22 22:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



被動元件等零組件大漲，衝擊代工廠獲利，仁寶總經理陳瑞聰今（22）日表示，2018第3季將強力執行價格調整，以反映零組件大漲的成本，開啟代工廠漲價第一槍。不過，英業達表示，該公司目前沒有調漲代工價格，廣達、緯創與和碩則不評論。

仁寶今天舉行股東會，陳瑞聰在會後表示，之前他已經釋出漲價訊息，並在第2季持續與客戶溝通，考量7月又有一波被動元件醞釀調漲，為反映成本，預計第3季將強力執行價格調整。

陳瑞聰表示，目前多數客戶願意接受漲價，少部分客戶不同意調整，仁寶就只能供應六成貨源，現在被動元件要去現貨市場調貨，如果客戶願意補貼上漲的價格，仁寶就會去現貨市場拿貨。目前被動元件的現貨市場價格高的嚇人，尤其是出貨給智易網通產品的價格，是以10倍的速度在飆漲。

陳瑞聰說，目前是以仁寶、康舒、智易與鋐寶等集團的採購力量下去談長約，能拿到貨最重要，金寶在被動元件的用量較少。至於跟客戶漲價成功後，是否有利第3季獲利表現？陳瑞聰說，首季匯兌損失達3億多元，第2季新台幣走貶，對毛利率是有幫助，他笑說，「新台幣匯率急貶，我會睡得比較安穩一點」。

其他代工廠方面，英業達今天表示，目前沒有調漲代工價格。英業達董事長卓桐華之前表示，目前很難漲客戶的錢，舉例來說，記憶體價格已經漲很久了，你有看到品牌廠賣筆電，零售價格因此而調漲嗎?全球PC代工廠就這麼幾家，市場相當透明，你若是漲價，訂單可能就轉到別人手中，代工廠本身要做好管理。

一線筆電代工大廠今天表示，代工價格不可能調漲，當然針對不同客戶、不同產品，以及不同型號，代工廠可以或多或少反映零組件上漲的成本，去拜託客戶吸收部分零件上漲的成本，若是代工價可以上漲，那筆電廠的毛利率你有看到在提升嗎?

該筆電代工大廠說，每一年品牌筆電廠的訂單是用標的，代工廠標下之後，受到新台幣升值、大陸人工成本不斷上揚，以及記憶體與被動元件等零件的飆漲，代工廠一定會用各種理由，向客戶要求吸收部分零件上漲的成本，這也不是從2018第3季才開始。

一家代工iPhone的組裝廠表示，針對不同產品與不同客戶，會希望品牌客戶吸收零件漲價成本，假設現在有一批數量的零組件，以及固定價格，品牌廠若同意這批零組件的數量與價格，則代工廠才會拿貨生產。