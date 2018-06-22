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光寶科：下半年營運會比上半年好 但需求沒預期好

2018-06-22 21:23經濟日報 記者張義宮╱即時報導

光寶科（2301）總執行長陳廣中表示，下半年營運會比上半年好，但需求沒有預期好；在元件缺貨漲價效應與美中貿易戰等不確定因素影響，需求可能不如預期，預估從上游零件漲價效應的調整期至少長達兩年。

光寶科22日舉行股東會，陳廣中會後指出，半導體與被動元件這波漲價是由車用電子需求帶起，加上中國對環保要求日趨嚴格，使鋁箔等製程具污染的產品生產受限，供應商也不再大幅擴產，供給吃緊帶動漲價效應，漲價效應越來越明顯，之後可能持續轉嫁至終端產品，甚至傷害終端產品需求與銷售。

他認為，年初時被動元件等短缺的現象就已出現，但市場對缺貨造成的影響幅度與確切時間，看得並不是很明顯，對於漲價是否轉嫁至終端產品並傷害終端需求，目前可以第3季返校需求作為觀察指標，預期供給面帶來的漲價效應調整期，至少需要長達二年的時間。

不過，陳廣中表示，由於光寶科使用的被動元件是標準品，受缺貨影響沒那麼明顯。

但被動元件、半導體元件及二極體等供給吃緊，衝擊到光寶科第1季營運表現，第1季合併營收485.33億元，稅後純益10.41億元，為2009年第1季以來單季新低，單季每股純益0.45元。

為反應上游原物料價格上漲，光寶科自第2季起向客戶反應價格。陳廣中說：「下半年業績將比上半年好，但下半年需求沒有預期的來得好。」

光寶科漲價被動元件

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