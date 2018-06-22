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Oath台灣滿一週年 聚焦用戶成長

2018-06-22 19:41中央社 台北22日電

Oath台灣成立滿一週年，今年將持續致力創造用戶成長；Oath台灣旗下影音平台Yahoo TV下半年將深耕3大方向，包括扶植短影音創作者、加強國際接軌、運用更多VR及AR技術。

Oath台灣董事總經理王興今天在年中媒體分享會表示，Yahoo奇摩自2017年6月加入Oath，聚焦「行動」及「影音」兩大主軸，獲得Oath許多資源挹注，例如透過集結超過500萬支影音的Video Activation全球影音共享平台，Yahoo奇摩每天推出3到5支中文化國際新聞影片；另串連TechCrunch及Engadget的精選中文化內容，讓Yahoo奇摩新聞及3C科技頻道內容更豐富。

她說，Yahoo奇摩編輯團隊已透過在地化操作，強化媒體影響力。例如Yahoo民調一年來共推出268個新聞議題投票，累積超過160萬人次參與投票；Yahoo奇摩新聞從去年7月至今共製作90個新聞專輯，創造超過1000萬次的流量。

王興強調，Yahoo奇摩加入Oath滿一週年，持續創造行動用戶成長，包括行動端的日活躍用戶數年成長率達12%、行動影音觀看次數年成長率達87%，這些成果都是Oath台灣所有員工努力達成的。

王興指出，Oath台灣今年很重要的任務是創造用戶成長，為此她將辦公室搬到更接近團隊的樓層，並大力招募各方面人才；目前Oath台灣平均年資超過5年的員工占比近50%，有31%的員工為工程師。

Yahoo TV總經理邱瀅憓表示，Yahoo TV自2016年7月開台至今即將滿2週年，目前擁有超過12個自製直播節目，每天直播時間平均達7小時，且今年上半年直播場次達547場。

邱瀅憓說，Yahoo TV也推出2項實驗性計畫，包括由Yahoo TV自創虛擬主持人虎妮主持的「虎妮好朋友」，每一集平均觀看次數為30萬次，在未宣傳的情況下，吸引近3萬名台灣與日本粉絲；此外，Yahoo奇摩今年首度自辦電競盃賽事，號召網路素人與高手對戰。

展望2018年下半年，邱瀅憓表示，Yahoo TV會持續深耕短影音、與國際接軌、新技術運用3大方向，包括積極扶植短影音創作者、與更多平台合作進行國際推廣，以及運用更多VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）等新技術。

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