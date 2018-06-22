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手遊《王之逆襲》熱銷 台港澳突破百萬會員

2018-06-22 13:01經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

韓國遊戲商VESPA旗下3D RPG手遊大作《King's Raid – 王之逆襲》自台港澳開放後，深受玩家喜愛，上市3天內就達到Google Play下載榜第一名的成績，而在營收上成績也相當亮眼，持續蟬聯Google Play營收榜Top5內，且短短不到一個月的時間，已正式突破百萬會員，遊戲公司為感謝台港澳玩家的支持，特地前來台灣接受媒體採訪，闡述《King's Raid – 王之逆襲》未來在台港澳地區的發展願景，而台灣通路行銷合作夥伴智冠集團董事長王俊博也到場獻上祝賀。

據悉，《King's Raid - 王之逆襲》上市後獲得玩家青睞，目前會員數更在短短一個月內，就已經突破百萬，在雙平台均名列前茅。智冠集團董事長王俊博表示，很榮幸能與VESPA攜手合作，將世界級遊戲《King's Raid – 王之逆襲》帶入台港澳市場，智冠集團以豐富的通路資源與經驗，為《King's Raid – 王之逆襲》提供行銷、廣告、客服、社群等在地化服務，此次與VESPA共同合作，為台港澳玩家打造良好的遊戲環境與服務，在雙方的努力下屢創佳績，證明以在地化服務為導向的全新合作模式可以為遊戲帶來更高效益，創造雙贏。

遊戲原廠製作人Kri指出，在後續的更新計畫中，會新增更多的活動時裝讓人物充滿多樣化；玩家喜愛的競技場「榮耀之巔」開放第二季的同時會增加排名商店；甚至挑戰之塔、地下迷宮、王室金庫等關卡也預計會擴增層數，讓遊戲更有挑戰性。

此外，營運團隊還將新增人物支線劇情、新英雄、NPC角色和挑戰戰役的怪物，並透過新增多人系統的反覆戰鬥功能及冒險提示版來提升玩家的便利性等，相信未來的《King's Raid - 王之逆襲》將能受到更多玩家喜愛，以及享受到遊戲前所未有的樂趣。

智冠王俊博營收

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